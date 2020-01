Garcia se fait peur mais passe

Caroline Garcia a bien entamé son Open d'Australie avec un succès en trois manches face à une joueuse dangereuse, l'Américaine Madison Brengle (6-7, 6-2, 6-2). Menée une manche à rien après la perte du tie-break, la Française a trouvé les ressources pour renverser la rencontre et s'imposer au meilleur des trois manches. Il n'y a d'ailleurs pas eu photo : Garcia a survolé les deux derniers sets où elle n'a donné que quatre jeux au total.

"J'ai eu un temps d'adaptation par rapport à son jeu, qui est particulier. J'ai eu malgré tout beaucoup d'occasions dans le premier set mais j'avais trop de hauts et de bas dans mon intensité. J'étais frustrée d'avoir perdu ce premier set après les efforts consentis pour être revenue", a-t-elle expliqué. "J'ai réussi à rester calme et à bien me concentrer sur mon début de deuxième set, sur chaque point et chaque jeu. C'est très bien de savoir gagner des matchs compliqués en faisant du mieux possible par rapport à mon niveau du jour."

Vidéo - Garcia - Brengle : le résumé 02:45

Ferro se fait plaisir

Pour Fiona Ferro, tout va bien. Vainqueur en deux petites manches d'Alison Van Uytvanck (6-2, 6-1), la joueuse de 22 ans a gagné le droit de disputer pour la première fois de sa carrière un 2e tour à l'Open d'Australie. Elle affrontera la Chinoise Wang Qiang pour décrocher une place au 3e tour.

Mladenovic se heurte au mur Pliskova

C'est terminé pour Kristina Mladenovic. La Française n'a rien pu faire face à la Tchèque Karolina Pliskova au 1er tour. Battue en deux manches (6-1, 7-5), la Nordiste, mal entrée dans sa partie, a été impuissante face à la 2e joueuse mondiale.

La Française, 41e mondiale, n'a marqué son premier jeu qu'une fois menée 5-0. Trop tard pour espérer quoi que ce soit dans la première manche. "Je ne pense pas avoir mal commencé, mais en face c'est la N.2 mondiale. Elle commence à son niveau et c'est dur pour moi d'accrocher des jeux. Dans le premier set il y a eu des jeux serrés mais je n'arrive pas à les remporter. C'est mathématique, si je les empoche le début de match est différent et c'est plus compliqué pour elle mentalement", a regretté l'ancienne N.10 mondiale.