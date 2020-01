Près d'une centaine de matches à jouer en une journée, le défi était difficile à relever. Et finalement, ce programme dantesque n'ira pas au bout mardi. Les organisateurs de l'Open d'Australie ont ainsi annoncé le report de 8 matches du 1er tour du tableau féminin à mercredi. En raison de la pluie lundi, plusieurs dizaines de parties avaient été reprogrammés mardi, portant à 96 le nombre de parties à disputer.

Les duels Carla Suarez-Aryna Sabalenka, Elise Mertens-Danka Kovinic, Sara Sorribes-Veronika Kudermetova, Astra Sharma-Anett Kontaveit, Anastasia Pavlyuchenkova-Nina Stojanovic, Krystina Pliskova-Heather Watson, Taylor Townsend-Jessica Pegula et Iga Swiatek-Timea Babos "ont été annulés mardi", ont précisé les organisateurs en ajoutant que leur reprogrammation allait être annoncée plus tard. Mercredi commence le 2e tour des simples messieurs et dames, ainsi que le 1er tour des doubles.