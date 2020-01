Rafael Nadal a ramené Nick Kyrgios à la raison. Comme à Wimbledon, et de façon assez cocasse sur un score parfaitement identique (6-3, 3-6, 7-6, 7-6), le numéro un mondial a mis fin aux espoirs du natif de Canberra qui portait ceux de tout le tennis australien. Mais il a fallu plus de trois heures et demie et un très bon Nadal pour se défaire de ce Kyrgios-là, impliqué et déterminé comme jamais. Trop nerveux, il aura simplement eu le tort de manquer son entame de match et de se casser les dents sur une poignée de points importants dans les deux jeux décisifs.

Nick Kyrgios déçoit rarement lorsqu’il voit Rafael Nadal de l’autre côté du filet. Et une fois de plus, il a su hisser son niveau de jeu pour électriser une Rod Laver Arena qui ne demandait que cela. Malgré sa défaite, le public lui a d’ailleurs réservé une belle ovation au moment de quitter le court. Car à l’image de l’ensemble de sa quinzaine, le 26e joueur mondial est finalement très peu sorti de sa concentration et d’un plan de jeu bien élaboré avec son équipe. Et si son aventure s'est arrêtée aux portes des quarts, ce tournoi pourrait marquer un tournant dans la carrière de celui qui a exorcisé une partie de ses démons.

Kyrgios a payé cher son faux départ

Nadal, lui, a été fidèle à lui-même. Conscient du danger, il est parti pied au plancher sans états d’âme. Un match d’une telle intensité se joue souvent sur quelques points, le Majorquin le sait et il a pris ainsi d’entrée une belle avance sur un Kyrgios, sûrement trop dans l’émotion. Arborant un maillot des Lakers en hommage à Kobe Bryant lors de son entrée sur le court, l’Australien, grand amateur de basket-ball, n’a pu retenir ses larmes en s’installant sur sa chaise. Pas la meilleure façon d’aborder un tel rendez-vous.

Comme absent lors du premier set, il a semblé incapable de faire avancer la balle dans des conditions, il est vrai, rendues très lentes par la fraîcheur ambiante. En face, Nadal s’est régalé : largement dominateur à l’échange, le numéro 1 mondial a empilé les points gagnants (64 en tout) notamment côté revers dans la diagonale. Kyrgios n'a ainsi existé que grâce à sa première balle, et après une demi-heure de jeu, on craignait pour la qualité du spectacle un match à sens unique.

Nadal plus solide dans le money time

Sur un fil, Kyrgios a toutefois réussi à sauver son premier jeu de service du deuxième set après une bonne dizaine de minutes de combat. Et il est finalement peu à peu entré dans la partie. Profitant d’un moment d’égarement du numéro 1 mondial, il a réalisé le break sur un passing en bout de course qui a mis le feu au stade. Et une fois revenu au score (6-3, 3-6), il a rivalisé jusqu’au bout. A l’exception d’un tweener et d’une tentative de service à la cuillère, l’Australien n’a d’ailleurs pas fait dans l’excentricité pour rester dans sa bulle et croire en l’exploit.

Finalement, il n’a manqué à Kyrgios qu’un petit quelque chose, comme sur le gazon londonien. Peut-être ce qui sépare un immense champion de la trempe de Nadal d’un immense talent. Malgré la tension, le Majorquin a su aller chercher des points cruciaux au filet dans les jeux décisifs, alors que son adversaire tentait une amortie hasardeuse par ci, une seconde balle à 210 km/h mais dans le mauvais carré par là. Parfois dans le doute, mais jamais mené, Nadal a ainsi passé avec succès le premier test majeur de sa quinzaine.