Paire : "On devrait protéger tous les joueurs, pas seulement les meilleurs"

Melbourne et Benoît Paire, ça fait deux. Depuis le début de sa carrière, l'Open d'Australie est le seul des quatre tournois du Grand Chelem que le Français a toujours quitté avant la fin de la première semaine. Deux troisièmes tours en 2014 et 2017 et puis pas grand-chose à côté. L'édition 2020 n'a pas fait exception à la règle : sur le court 3, le Français, tête de série numéro 21, s'est incliné face à Marin Cilic en cinq manches au terme du super tie break, après avoir mené 2 sets à 1.

Paire quitte le tournoi messieurs avec des points positifs et quelques regrets. Points positifs, parce que son entame ratée a vite été effacée quand il s'est mis dans le droit chemin et n’a pas démérité face au Croate. "Il dominait parce que je lui donnais aussi (des points)… Je n'étais pas encore dans le match. Ce n'est pas forcément qu'il jouait très bien au tennis", a-t-il confié au micro d'Eurosport. Regrets, parce qu'il a perdu. Et parce qu'il aurait aimé être mis dans de meilleures dispositions. Explications.

Vidéo - Paire : "Je peux parfois être irrespectueux mais le public a été un peu limite sur ce match" 04:07

S'il en veut quelque peu au public croate qui a fait du bruit, beaucoup de bruit même, à des moments inopportuns, il a surtout été déçu de la programmation qui ne l'a pas aidé. Programmé lundi pour son entrée en lice dans un premier temps et obligé de jouer mardi en raison de la pluie, l'Avignonnais s'est payé cinq sets face à Cedrik-Marcel Stebe. Avant de recommencer moins de vingt-quatre heures plus tard.

" Melbourne, c'est une belle ville "

"Je ne suis pas content parce qu'on devrait protéger tous les joueurs, a-t-il lancé, un brin amer. D'accord, il faut protéger les meilleurs et ils ont gagné le droit d'être avantagés sur certains points. Mais je pense que lorsqu'on joue une finale la semaine d'avant, qu'on enchaine et qu'on perd un jour de repos à cause de la pluie… On devrait au moins jouer le soir et nous mettre un petit peu plus tard. C'est dur parce qu'ils avaient la place de nous mettre plus tard."

La suite, c'est… encore l'Australie, avec le double qu'il dispute avec Simone Bolelli et face à la paire Mahut - Herbert. Et ensuite ? Le deuxième tour ou la coupure. Après l'ATP Cup et Auckland, il est temps de souffler. "On coupe complètement ! Je vais quand même profiter parce qu'on est à Melbourne, c'est une belle ville. Il y a des choses à faire et des bons endroits pour sortir. Je vais poser la raquette car je la vois tous les jours depuis un moment. Il faut décompresser et je vais aller boire un petit verre."