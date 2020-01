Pierre-Hugues Herbert aura des regrets. Comme lors de ses trois premiers duels face à son ami David Goffin, l’Alsacien s’est incliné jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie. Mais il a bien failli renverser le Belge dans un drôle de match finalement enlevé par son adversaire en cinq sets (6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3) et plus de trois heures de jeu (3h06 précisément). Goffin, apparu diminué par moments, aura fort à faire au 3e tour contre Andrey Rublev, l’homme en forme de ce début de saison.

Cette défaite sera difficile à encaisser. Et pourtant, qui l’eût cru après un peu plus d’une heure de jeu ? Pierre-Hugues Herbert était alors totalement dépassé par les événements. Cueilli à froid, l’Alsacien avait cédé les 11 premiers points de la partie. Et la suite n’a pas été plus réjouissante tant il était dominé dès que l’échange s’installait. Mené deux sets à rien et d’un break dans le troisième, il se dirigeait vers une triste défaite avant que la partie ne prenne un curieux tournant.

Herbert a gâché dans le 5e set

Goffin a baissé d’intensité et a permis à son adversaire d’avancer davantage dans le court. Auparavant muselé par la longueur de balle du Belge, Herbert a pris progressivement le contrôle des échanges, continuant à s'aventurer au filet à la moindre occasion. Maladroit à la volée dans les deux premiers sets, sa persévérance dans ce domaine a payé, tandis que le Belge s’est mis à commettre de plus en plus de fautes, lâchant ainsi une troisième manche qu’il maîtrisait.

Et la tendance s’est confirmée. Elle s’est même accentuée. Très en difficulté sur sa seconde balle, Goffin a commis double faute sur double faute (12 en tout) et a concédé les quatre premiers jeux de la manche. Entre la fin du set précédent et le début du quatrième, le 11e joueur mondial a ainsi encaissé un 6-0. S’il n’a pas montré grand-chose dans son attitude, plusieurs légères grimaces ont trahi une gêne physique. Et lorsque Herbert a remis les compteurs à zéro, le Belge a sollicité l’intervention du kiné au niveau de l’adducteur et de la hanche de la jambe gauche.

Le vent avait donc tournée et le match semblait promis à Herbert, surtout quand l’Alsacien a fait le break en début de dernier acte. Mais son bras s’est mis à trembler et il a relancé Goffin. Porté par un nouvel espoir, le Belge a retrouvé un certain allant dans ses déplacements et a eu les nerfs plus solides sur la fin. Après l’élimination de Gilles Simon par Nick Kyrgios, il ne reste donc qu’un Français au 3e tour à Melbourne : Gaël Monfils.