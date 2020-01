Qu'est-ce qui a cloché entre Dominic Thiem et Thomas Muster ? Débutée le 8 janvier dernier, la collaboration entre les deux hommes s'est achevée moins de trois semaines plus tard, en plein Open d'Australie. Thiem a annoncé que Muster quittait son staff samedi en conférence de presse, dans la foulée de sa qualification pour les huitièmes de finale. "Il valait mieux que l'on en reste là" a déclaré, laconique, l'Autrichien de 26 ans. Son compatriote s'est montré à peine plus prolixe sur les raisons de ce divorce express, au micro d'Eurosport Allemagne.

"Je sais pourquoi, mais je ne veux pas le raconter en détail", a répondu Thomas Muster, interrogé par Boris Becker. "Pour être honnête, je me suis vu dans ce rôle pendant les deux prochaines années" a ajouté le vainqueur de Roland-Garros 1995. Thiem, lui, ne s'était pas autant projeté. "On s'était dit avant de commencer que c'était un essai", a expliqué le 5e joueur mondial, dont le coach n°1 est Nicolas Massu depuis bientôt un an.

Vidéo - Thiem sur sa séparation avec Muster : "Il fallait que ça s'arrête" 02:52

" Il y a des maisons qui ont l'air bien de l'extérieur, merveilleuses même… mais on sait rarement qui vit à l'intérieur "

Cette rupture aussi surprenante que rapide s'accompagne-t-elle de rancœur ? Quand Becker lui a demandé son avis sur le joueur qu'il a brièvement côtoyé, Muster a d'abord joué la carte de l'éloge… avant de vite se montrer plus critique. "C'est un bon gars, qui aime beaucoup apprendre, a déclaré l'éphémère entraîneur de Thiem à son sujet. Mais il a aussi des lacunes sur lesquelles il doit travailler s'il veut atteindre le sommet. Il s'est beaucoup amélioré, mais il doit rattraper son retard technique, physique et principalement mental."

Et Thomas Muster a conclu par une métaphore qui laisse peu de doute sur la qualité de la relation entretenue par les deux hommes : "Il y a des maisons qui ont l'air bien de l'extérieur, merveilleuses même… mais on sait rarement qui vit à l'intérieur." Paradoxalement, Dominic Thiem n'est qu'à une victoire face à Gaël Monfils, ce lundi à Melbourne, de son meilleur résultat à l'Open d'Australie. Et le cas échéant, Muster aura donc partiellement contribué à cette réussite.