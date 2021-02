F.F. : Alors pourquoi tu me casses les couilles ? Je dis que tu as de la chance, si j'ai tort, j'ai tort, dis-le, mais ne m'agresse pas.

Lors de sa conférence de presse, Salvatore Caruso a évidemment été interrogé sur le sujet. "J'étais sûr que ce serait la première question, a-t-il commenté, blasé. On a juste eu un petit différend, je pense que ce genre de trucs devrait rester dans le vestiaire. J'irai lui parler parce que nous sommes amis. On en parlera dans quelques jours. Mais arrêtez de me poser des questions, je ne dirai rien de plus."