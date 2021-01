"Nous avons toujours su qu'il y aurait un risque important avec cette pandémie, on ne peut jamais savoir", a déclaré M. Tiley sur la chaîne Channel Nine. "Mais l'Open d'Australie se déroulera comme prévu et nous continuerons à faire de notre mieux pour assurer aux joueurs qui ne sont pas dans une bonne situation, une solution quelque peu acceptable". Il a indiqué faire son possible pour que les joueurs concernés disposent de matériel pour s'entraîner dans leur chambre. Mais il a reconnu qu'ils auraient du mal à être prêts pour la semaine d'épreuves préparatoires qui débuteront à Melbourne le 31 janvier.