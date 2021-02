Tennis

"Le plus beau cadeau ? Son amour" : l'interview Saint-Valentin de Monfils et Svitolina

Gaël Monfils et Elina Svitolina forment un couple glamour sur la planète tennis. En ce 14 février, les deux amoureux se sont prêtés au jeu de notre questionnaire spécial Saint-Valentin. On vous laisse découvrir les réponses du Français âgé de 34 ans et de sa compagne ukrainienne de 26 ans.

00:01:07, 354 vues, il y a 43 minutes