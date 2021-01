Par Maxime BATTISTELLA, Rémi BOURRIERES et Laurent VERGNE

10. Andy Roddick - Younès El Aynaoui

Edition : 2003

Quart de finale

Vainqueur : Andy Roddick (Etats-Unis)

Adversaire : Younès El Aynaoui (Maroc)

Score : 4-6, 7-6(5), 4-6, 6-4, 21-19

"A la fin du 5e set, il n'y avait plus de stratégie. C'était juste du pur combat, plus une question de cœur." Ces mots sont ceux d’un Andy Roddick marqué à vie par le match qu'il vient de vivre en quart de finale de l'Open d'Australie. Déjà Top 10 mondial, l'Américain a alors 20 ans et symbolise une nouvelle génération pressée de prouver sa valeur en Grand Chelem. L'ambitieux jeune loup fait peu de cas de Younès El Aynaoui, 22e à l'ATP, qu’il ne connaît pas bien. Il passera tout près de s'en mordre les doigts.

Car le Marocain est un trentenaire fringant. Il sort tout juste de sa meilleure saison – 3 titres au cours de l’exercice 2002, qu'il a fini dans le Top 20 –, a déjà atteint deux quarts en Majeurs dont un à Melbourne trois ans plus tôt (l’autre à l’US Open 2002) et vient surtout de se payer le numéro 1 mondial Lleyton Hewitt, qu’il a écœuré à coup d’aces (33) devant son public en huitième de finale. Bref, le grand Younès (1 mètre 93) est dans la forme de sa vie et il continue sur sa lancée en cueillant à froid Roddick.

Avec ce break d'entrée, El Aynaoui donne le tempo, un set zéro, puis deux sets à un. Malmené, Roddick s’accroche à l'orgueil et les deux hommes se lancent à corps perdus dans une 5e manche qui prendra, à l’époque, une ampleur inédite en Grand Chelem. Le Marocain aurait pourtant pu sceller l'affaire à 5-4 quand il obtient une balle de match sur le service adverse. Il n'aura d’ailleurs jamais été aussi près d’une demi-finale en Majeur dans sa carrière. Mais l'Américain la sauve d'un coup droit décroisé gagnant frappé sans retenue aucune malgré le stress. Avant de rater le coche à son tour quand, après avoir fait le break à 10-10, il cède son engagement au moment d'achever la tête.

Les serveurs ne veulent rien lâcher, les jeux défilent. Le public a du mal à en croire ses yeux, tout comme les deux protagonistes qui, épuisés, donnent chacun leur raquette à deux ramasseurs de balles à 19-19. L'échange déclenche l'hilarité générale. Quand finira donc ce match qui devient alors le plus long en termes de jeux disputé depuis l’introduction du tie-break en 1971 en Grand Chelem ? Quelques minutes plus tard finalement. Après avoir repris sa raquette, El Aynaoui, à bout de forces, craque une fois de trop sur son engagement. Et cette fois, Roddick clôt les débats et un 5e set de 2h23, record également à l'époque. Après un ultime duel au filet, les deux joueurs tombent dans les bras l'un de l’autre et quittent même le court ensemble.

"Mon niveau de respect pour lui n’a fait qu’augmenter au fur et à mesure du match, et je suis assez sûr que c’est réciproque. Il a 31 ans, il se bat pendant 5 heures et il est encore debout à la fin. C'est très impressionnant, je ne pense pas que je serais capable de faire ça à son âge", saluera Roddick qui devient le plus jeune demi-finaliste à Melbourne depuis 11 ans. Au-delà de l’hommage, force est de constater qu’A-Rod se connaissait déjà très bien : il tirera sa révérence quelques jours après son 30e anniversaire et un dernier US Open en 2012.

