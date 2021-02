On pouvait légitimement penser que la crise du coronavirus viendrait impacter le prize money de l'Open d'Australie 2021. A raison. Pourtant, le montant des gains distribués aux participants n'a pas été revu à la baisse pour cette nouvelle édition. Comme en 2020, l'ensemble des participants au Grand Chelem australien se partageront le joli pactole de 71 millions d'euros.

Le prize money en 2021 est inchangé, mais sa répartition est modifiée pour venir en aide aux joueurs et joueuses les moins bien classés du circuit. Seules les dotations accordées aux finalistes et demi-finalistes ont été revues à la baisse. Dans le même temps, les joueurs éliminés avant les quarts de finale voient leurs gains augmenter. Objectif ? Venir en aide aux joueurs et joueuses les moins bien classés du circuit. Cette logique s'applique également pour les doubles.