C’était vraiment beau à voir. La première journée de compétition de cette édition 2021 de l’Open d’Australie a été bouclée de la plus belle des manières par la victoire de Denis Shapovalov face à Jannik Sinner, lundi, à Melbourne, devant un public conquis. Opposés dès le 1er tour, les deux hommes ont offert un duel NextGen certes décousu, mais de fort belle facture. Plus frais, le Canadien est allé chercher la qualification pour le 2e tour après un long combat en cinq manches (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4) de 3h54. Il y retrouvera le revenant Bernard Tomic. Rien n’est facile pour lui en ce début de tournoi, mais "Shapo" aime la bagarre.

Créatif, et très fort mentalement, le Canadien a battu un rival très dangereux, au jeu plus stable que lui, et surtout cassé sa mauvaise série dans les formats en cinq sets. Un beau pied de nez à sa défaite au 2e tour du dernier Roland-Garros, où il avait totalement perdu le contrôle des événements face à l’Espagnol Roberto Carballes Baena. Auteur du break au début de la cinquième manche, l’Ontarien a tenu jusqu’au bout malgré les hauts et le bas. Lessivé, mais tenace, Sinner a même eu une balle de debreak à 5-4, sur le service de son adversaire, en mode arrosage sur certains points. Passé le dernier orage, Shapovalov a chassé ses démons et pris son destin de main avec deux derniers points de haut vol. Son magnifique coup droit gagnant frappé long de ligne pour aller chercher la victoire a parfaitement résumé ce qu’a été ce match. Le dernier jeu a lui résumé le match : une succession de points parfois fous, suivis de baisses de régime brutales.