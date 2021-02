Quinze à la suite pour Daniil Medvedev. Le russe n'a plus connu la défaite depuis son quart de finale à Vienne face à Kevin Anderson en octobre dernier. Son succès face à Vasek Pospisil (6-2, 6-2, 6-4) n'était pas le plus difficile pour celui qui a enchaîné Bercy et le Masters en fin de saison 2020 mais le Russe a parfaitement entamé son Open d'Australie 2021, restant moins de deux heures sur le court.