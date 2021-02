L'Américaine était à égalité avec sa compatriote Martina Navratilova, qu'elle laisse donc derrière elle désormais. Surtout, Serena revient maintenant à hauteur d’une autre légende du tennis US, Chris Evert, qui détenait seule ce record depuis maintenant plus de trente ans. La "petite" sœur de Venus avait disputé son tout premier quart dans un tournoi majeur à la fin du siècle précédent, lors de l'US Open 1999, qu'elle avait d'ailleurs fini par gagner.

Hsieh Su-Wei aura donc attendu d'avoir 35 ans pour disputer son tout premier quart de finale en Grand Chelem. La Taiwanaise a décroché sa place dimanche en battant facilement Marketa Vondrousova. C'est un record puisqu'elle devient la joueuse la plus âgée à débuter à ce niveau dans l'ère Open. Hsieh avait joué son premier huitième de finale majeur il y a tout juste 13 ans, ici-même, en Australie, et s'était inclinée face à Justine Hénin. Elle avait ensuite échoué lors de ses deux autres tentatives pour se hisser en quarts, en 2018, encore à Melbourne, puis à Wimbledon la même année.

Près de 16 ans après la toute première, à Roland-Garros, au printemps 2005, Novak Djokovic a signé dimanche la 300e victoire de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Il n'est que le deuxième joueur à atteindre ce total après Roger Federer, qui caracole en tête avec 362 succès. Sans surprise, c'est en Australie que le Serbe, lauréat à huit reprises du tournoi, a engrangé le plus de victoires : 79. Viennent ensuite l'US Open (75), Roland-Garros (74) et Wimbledon (72). Seulement sept matches d'écart entre son tournoi le plus prolifique et le plus "faible", c'est ce qui s'appelle être constant...