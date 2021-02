Il ne s'attendait peut-être pas à souffrir à ce point. Surtout après s'être adjugé les deux premiers sets. Daniil Medvedev a passé un premier vrai test samedi face à Filip Krajinovic qui l'a poussé dans ses retranchements au 3e tour de l'Open d'Australie. La tête de série numéro 4 a fini par triompher en cinq manches (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0) et 3h06 de jeu face au Serbe sur la Rod Laver Arena. Touché à la cuisse en cours de match et alors qu'il semblait avoir perdu ses sensations, Medvedev s'est bien repris sur la fin pour valider sa 17e victoire d'affilée. En huitième de finale, il affrontera le surprenant Mackenzie McDonald, tombeur de Lloyd Harris (7-6, 6-1, 6-4).

De mauvais poil et un peu gêné physiquement donc, Medvedev a progressivement perdu le contrôle de la partie, tant et si bien qu'en milieu de 4e set, Gilles Cervara a quitté le court, comme cela lui arrive parfois pour faire réagir son joueur. Bien lui en a pris car le Russe a retrouvé toute son application dans l'ultime acte au cours duquel il n'a pas cédé le moindre jeu. Il s'agit d'ailleurs de sa première victoire au bout des 5 sets, à sa 6e tentative.

Pour Stéfanos Tsitsipas en revanche, tout a été beaucoup plus simple. Le Grec, qui avait lui-même lâché deux manches au tour précédent contre l'Australien Thanasi Kokkinakis, s'est bien repris. Le Suédois Mikael Ymer, 95e mondial, n'a pas pu rivaliser, balayé 6-4, 6-1, 6-1 en à peine plus d'une heure et demie (1h34 précisément). Tsitsipas, tête de série numéro 5, s'est donc rassuré avant que les choses ne se corsent probablement puisqu'en huitième de finale, il affrontera le vainqueur du match entre Matteo Berrettini et Karen Khachanov.