Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remporteront-ils un nouveau titre du Grand Chelem ensemble en 2022 ? S'ils y parviennent, ce ne sera sans doute pas lors du prochain Open d'Australie (17-30 janvier). A l'issue de leur finale perdue sur le fil à Bercy, les spécialistes du double ont annoncé qu'ils ne feraient peut-être pas le voyage à Melbourne à cause de la contrainte vaccinale mise en place par les autorités locales. Aucun des deux acolytes n'a ainsi reçu les deux doses de vaccin exigées, même si leur situation n'est pas la même.

"C'est un peu compliqué, parce que je ne suis pas vacciné, a ainsi dévoilé Herbert. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire deux doses. C'est un peu difficile d'aborder ce sujet, je pense en ce moment. C'est sûr que la situation en Australie n'est pas extrêmement ouverte. Je ne sais pas si je ferai partie du voyage en Australie personnellement, et d'autant plus avec mon classement de simple qui ne me permet pas d'être dans le tableau final." Désormais 110e joueur mondial, l'Alsacien n'est ainsi pas en position de qualifié direct pour le simple du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

70 % de joueurs vaccinés seulement

Pour son compère Nicolas Mahut, il ne s'agit pas de scepticisme vis-à-vis de la vaccination, mais d'un parcours vaccinal incomplet à cause de circonstances particulières. "J'avais été positif, donc je n'avais fait qu'une dose dans les trois mois après mon test positif au Covid. Ce n'est pas suffisant pour aller là-bas, il faut vraiment les deux doses. Il faut absolument que je fasse une deuxième dose. Mais je dois faire une prise de sang pour voir où sont mes anticorps. S'ils sont déjà très élevés, je ne sais pas si c’est prudent de faire une deuxième dose dans l'immédiat", a-t-il expliqué.

A l'heure actuelle, selon le président de l'ATP Andrea Gaudenzi dans une interview récente à nos confrères de L'Equipe , 70 % seulement des joueurs sont actuellement vaccinés. D'ici deux mois, le dirigeant italien espère atteindre le chiffre de 95 à 98 %. D'ici là, le suspense sera intense quant à la participation de plusieurs têtes d'affiche à l'Open d'Australie, à commencer par Novak Djokovic qui n'a jamais fait mystère de son scepticisme quant à la vaccination. Daniil Medvedev a, quant à lui, annoncé son intention de jouer en Australie sans dévoiler s'il avait été vacciné.

