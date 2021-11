Le début de saison 2022 devrait être marqué par plusieurs comebacks d'envergure. Après Dominic Thiem et Rafael Nadal, qui ont récemment confirmé leur retour à la compétition en Australie, Serena Williams a dévoilé un objectif similaire. Blessée aux ischio-jambiers et contrainte à l'abandon dès le 1er tour de Wimbledon voici quelques mois, la joueuse américaine n'a plus été vue sur les courts depuis et a mis un terme à sa saison 2021. Mais malgré ses 40 ans, elle compte bien être présente pour le coup d'envoi de la saison 2022, comme elle l'a annoncé sur le plateau d'un célèbre talk-show américain cette semaine.

Venue faire la promotion du film King Richard qui retrace son histoire familiale, Serena Williams en a ainsi profité pour donner des nouvelles de son état de santé. "Mes ischio-jambiers vont mieux. Ça a mis beaucoup de temps à guérir, mais ça va beaucoup mieux maintenant", a-t-elle ainsi indiqué.

Puis, son interlocuteur Jimmy Kimmel lui a demandé si elle serait prête pour le prochain Open d'Australie, qui aura lieu à Melbourne du 17 au 30 janvier 2022. Ce à quoi la championne aux 23 titres du Grand Chelem a répondu avec aplomb : "Oui, sans aucun doute." La retraite n'est donc pas d'actualité, loin s'en faut, pour celle qui court toujours après un 24e Majeur qui ferait d'elle l'égale de Margaret Court.

