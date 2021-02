Open d'Australie

La balade se poursuit pour Ashleigh Barty. Le tirage au sort lui avait réservé un tableau plutôt clément, mais encore fallait-il l’exploiter. La numéro 1 mondiale le fait à merveille jusqu’ici, car la voilà en quart de finale sans avoir cédé la moindre manche. Lundi, la surprenante (jusqu’ici) Américaine Shelby Rogers, 57e mondiale, n’a pas vraiment fait le poids, écartée en deux manches (6-3, 6-4) et 1h11 de jeu. Pour rallier les demi-finales, stade de la compétition où elle avait échoué l’an dernier, l’Australienne devra se défaire de la Tchèque Karolina Muchova qui a encore étonné en sortant Elise Mertens (7-6, 7-5).

Le huis clos n’a pas l’air de la déranger outre mesure. Pourtant, Ashleigh Barty préférerait sûrement bénéficier du soutien de son public, à moins que l’absence de spectateurs ne lui enlève de la pression. Une chose est sûre : tennistiquement, cette année passée loin du circuit ne semble pas l’avoir affectée. Déjà victorieuse du Yarra Valley Classic (tournoi WTA 500) en préparation à Melbourne, elle déroule son tennis et ce n’est pas Shelby Rogers qui dira le contraire.

Barty a rapidement pris les rênes en début de match. Et s’il fallait retenir un point de cette partie, ce serait celui qui lui a permis de valider son premier break dès le 4e jeu. Contrainte de défendre sur les premières frappes, l’Australienne a fait valoir sa qualité technique et son intelligence de jeu en glissant un slice de revers long de ligne qui a totalement déstabilisé son adversaire. C’est la diversité de son arsenal qui a d’ailleurs fait la différence face à la puissance des frappes de Rogers. L’Australienne s’est envolée dans la seconde manche, cédant néanmoins pour l’anecdote l’un de ses deux breaks d’avance avant de conclure.

En cadence, Muchova, qui avait déjà atteint les quarts de finale en Grand Chelem à Wimbledon en 2019, a bien des arguments. Mais c'est au service qu'elle s'est montrée très solide, surtout pour conclure. Elle a ainsi frappé deux aces et réalisé un enchaînement service-volée parfait entre autres pour plier l'affaire. Et elle n'aura indéniablement rien à perdre au tour suivant, ce qui la rend d'autant plus dangeureuse.