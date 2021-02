" Au 2e set, j'avais l'impression que j'étais moi-même débordée, elle enchaînait les coups gagnants et je ne savais pas de quel côté ça partait ", a-t-elle ajouté. " Je suis contente de mon service, d'être restée solide aux moments les plus importants, mais aussi dans le reste du jeu, comme au retour et dans la bagarre", a encore noté la joueuse, assurant que physiquement "tout allait bien " après une alerte au coude la semaine dernière.

"Je suis très contente d'avoir passé ce premier tour, mais au final, ce n'est qu'un premier tour. J'avais la lourde tâche d'affronter Maria Sakkari (ndlr: demi-finaliste à Ostrava, Abou Dhabi et au Grapiams Trophy), donc je savoure. Je prends toues les choses positives, la confiance, mais je vais aussi retenir les moins bons côtés du match pour essayer dès demain de les travailler, me remobiliser et me concentrer sur le 2e tour", a-t-elle assuré.