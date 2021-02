Open d'Australie

"Nous faisons tout ce qui est possible. Tout le monde m'aide autant que possible, j'espère être prêt". C'est ce que disait Nadal dimanche. Deux jours plus tard et une victoire en trois sets de plus dans les jambes, "Rafa" a un peu modifié les paroles mais l'air reste le même. "Mon dos n'est pas parfait comme je l'ai dit il y a quelques jours. Chaque jour qui passe est une occasion d'aller mieux." Comprenez, oui, la douleur a diminué mais, non, elle n'a pas disparu. On ne passe pas, surtout quand on s'appelle Rafael Nadal, d'un muscle qui vous fait souffrir depuis 15 jours à rien en un claquement de doigts.