"Les conditions dans lesquelles on se trouve ici sont lamentables, je ne m'attendais pas à cela." Paula Badosa vit des heures difficiles en quarantaine totale à Melbourne et s'est épanchée dans un entretien à Marca, le journal le plus vendu en Espagne, lundi. La 67e joueuse mondiale s'est auto-confinée à partir du 15 janvier, et a été transférée mercredi vers un hôtel médicalisé pour y poursuivre sa quarantaine après un test positif au Covid-19, détaille le quotidien sportif espagnol.