Cela restera peut-être un des éléments les plus surprenants de toute l'affaire Novak Djokovic. En dehors de ses compatriotes, aucun autre joueur n'a sans doute élevé la voix plus fortement que Nick Kyrgios pour défendre le numéro un mondial , de son arrivée sur le territoire australien jusqu'à son expulsion, dimanche. Pourtant, ces deux-là ne s'aimaient pas beaucoup. Une détestation à sens unique d'ailleurs. Djokovic n'a jamais vraiment parlé de Kyrgios qui, lui, ne manquait pas une occasion "d'allumer" le "Djoker."

Ad

Mais tout ceci appartient donc au passé. Kyrgios a été le principal avocat de Djokovic en Australie. Le nonuple vainqueur du Grand Chelem des antipodes lui a d'ailleurs envoyé un message pour le remercier, selon une confidence de Kyrgios lui-même. Son attitude lui vaut une certaine notoriété en Serbie.

Open d'Australie Huit à la suite : Raducanu a fait honneur à son nouveau statut IL Y A UNE HEURE

Lundi, en conférence de presse, Dusan Lajovic l'a même appelé "Nick le Serbe." "C'est plutôt sympa, a réagi l'Australien mardi après sa victoire au 1er tour contre le Britannique Liam Broady. Bien sûr, Novak et moi avons eu quelques différends", a-t-il admis dans un euphémisme. Mais pour lui, il ne s'agissait pas dans cette histoire d'une question de personne, mais de principe.

Nick Kyrgios et Novak Djokovic. Crédit: Imago

Je pense que je vais lui demander de jouer en double avec moi quelque part

"Si ça avait été quelqu'un d'autre que Novak, j'aurais fait la même chose, a-t-il assuré. Ce n'est pas parce qu'il est Serbe. Pour n'importe quel autre joueur dans sa situation, j'aurais agi de la même manière pour ce qui me semblait juste. C'est simplement une coïncidence que ce soit Novak, et c'est devenu une histoire importante." Kyrgios avait notamment rappelé les dons importants du numéro un mondial lors des terribles incendies qui avaient touché l'Australie il y a deux ans. "Nous sommes si prompts à oublier", avait-il regretté.

S'il ne pourra pas se balader dans Melbourne Park avec son T-shirt "Idemo Nole" (Allez Nole) en cas de nouveau titre de Djokovic comme il l'avait lancé ce week-end, il admet que sa relation au champion serbe a opéré un virage à 180° en quelques jours. "C'est vrai, on a un peu une 'bromance' avec Novak maintenant, non que je m'en plaigne", a-t-il dit mardi. Et la suite ? Nick le Serbe a même une petite idée : "Je pense que je vais lui demander de jouer en double avec moi quelquepart."

Un premier service... entre les jambes : la nouvelle facétie de Kyrgios

Open d'Australie Perfectible mais tranquille : Tsitsipas au rendez-vous IL Y A UNE HEURE