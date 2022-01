Le rouleau compresseur Barty a encore frappé. Impériale depuis le début de la quinzaine, la numéro 1 mondiale est devenue la première australienne à se qualifier en finale du Majeur aux antipodes depuis 1980, après une demi-finale à sens unique face à Madison Keys (6-1, 6-3). Après seulement 1h02, l’Américaine a dû rendre les armes face à une joueuse qui, une nouvelle fois, a démontré sa toute-puissance et se rapproche de son premier sacre à domicile.

Qui pourra empêcher Ashleigh Barty de soulever son premier trophée du Grand Chelem à Melbourne ? Après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon l’an passé, la joueuse de 25 ans semble plus que jamais proche de décrocher le troisième Majeur de sa carrière, et il est difficile de dire qui de Iga Swiatek ou Danielle Collins pourra le plus gêner la meilleure joueuse au classement WTA. Car après 5 matches à sens unique, Barty a encore fait passer un sale moment à son adversaire ce jeudi.

"On sent qu’elle a mûri, que cela peut être son année" : L’emprise de Barty analysée par Henin

D’emblée, elle a indiqué à la finaliste de l’US Open 2017 qu’elle n’allait pas se faire rattraper par la pression, breakant d’entrée pour mener rapidement 2-0, et mettre un premier coup derrière la tête de son adversaire. Avec un service toujours aussi impeccable (5 aces, 86% de points gagnés derrière sa première balle), Keys n’a jamais pu déstabiliser une Australienne qui, pour une fois, a manqué plusieurs de ses revers slicés, son coup fétiche.

Moins de 7h sur le court avant la finale

L’Américaine a beau avoir réussi à glaner une balle de break à 4-1, Barty a toujours haussé le ton quand elle s’est retrouvée à batailler sur sa mise en jeu. Et au retour, malgré un taux de premières balles (71%) tout à fait respectable de son adversaire, elle a constamment fait déjouer une Américaine forcément déstabilisée (24 fautes directes). Après le gain de la première manche, Barty a vu la 51e mondiale s’accrocher, délivrer quelques beaux points, sans jamais réussir à faire trembler la protégée de Craig Tyzzer.

Après avoir concédé une nouvelle balle de break à 2 partout dans la deuxième manche, c’est finalement l’Australienne qui a fait plier Keys sur le jeu suivant, en multipliant les passings gagnants. Cette dernière n’a ensuite jamais revu son adversaire, qui a conclu la partie sans sourciller, afin de rallier, après moins de 7 heures passées sur le court depuis le début du tournoi, la finale, devant un public admiratif. Qui sera plus que jamais bouillant, samedi, pour voir de nouveau une locale de l’étape remporter l’Open d’Australie. Mais Barty, bien au-dessus de la mêlée, n’a pas besoin de cela pour entrevoir, déjà, ce nouveau sacre.

