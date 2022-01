Le contexte

En l'absence de Novak Djokovic, numéro un mondial, nonuple vainqueur du tournoi, triple tenant du titre et qui aurait été naturellement le favori du tournoi, cet Open d'Australie d'excellente facture ne pouvait rêver plus beau bouquet final que ce duel entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev. La finale théorique, au regard du classement, aurait dû mettre aux prises Medvedev et Alexander Zverev, mais pour ce qui est de la portée historique au moins, la présence de Nadal en lieu et place de l'Allemand comme représentant du haut du tableau possède une valeur bien supérieure.

Sur la Rod Laver Arena, le Majorquin va tout simplement jouer pour devenir seul le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Qui aurait imaginé cela alors qu'il est resté éloigné des courts pendant des mois (deux rencontres disputées entre début juin et début janvier) et que sa seule participation était encore incertaine voilà quelques semaines ? Il n'y a plus rien d'étonnant avec un champion de cette trempe et de cette envergure, mais tout de même. Le principal intéressé n'aurait sans doute pas misé trop gros sur lui à son arrivée en Australie.

Si Nadal peut écrire une page d'histoire, c'est pourtant Daniil Medvedev qui joue sans doute le plus gros. Non seulement parce que Nadal pouvait difficilement être considéré comme un candidat au titre il y a à peine un mois, contrairement à lui, mais aussi parce que le Moscovite tient là une occasion en or de marquer les esprits et la concurrence.

Nadal - Medvedev, bataille finale, bataille royale

En décrochant un deuxième titre consécutif en Grand Chelem, il signerait en effet un exploit sans précédent dans l'ère Open. Ce serait aussi la première fois au XXIe siècle qu'un joueur ne se nommant pas Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic réussirait à remporter deux Majeurs de suite. Une statistique folle, qui donne à la fois la mesure de la mainmise infernale du Big 3 mais aussi de l'impact qu'aurait une telle performance de la part du protégé de Gilles Cervara, qui devra aussi gérer un fait nouveau pour lui : si c'est sa quatrième grande finale, c'est la première qu'il abordera avec la pancarte du favori ou, au minimum, sans être le "Petit".

Sur le papier, un mouchoir de poche semble séparer les deux hommes. Ils ont passé le même temps sur le court à 25 minutes près, ont tous les deux tremblé à une ou deux reprises, surtout en quarts de finale, ont remporté leur demie avec autorité en quatre manches et leurs trois derniers duels directs sont allés au bout de la distance, en trois ou cinq sets. De quoi placer cette finale sous le sceau de l'incertitude. De l'excitation, aussi. Il y a tout pour qu'elle reste dans les annales. Peu importe son vainqueur.

5 sets, des tensions et un estomac fragile : les temps forts de Nadal - Shapovalov en vidéo

Face-à-face

. Si Daniil Medvedev a déjà croisé le fer à 10 reprises avec Novak Djokovic, il ne s'agira que de son 5e duel face à Rafael Nadal. Et le Majorquin mène 3-1 jusqu'ici.

. Toutefois, le Russe s'est imposé lors de leur dernière confrontation en demi-finale du Masters de Londres en 2020 (3-6, 7-6, 6-4). Et dans les mêmes conditions l'année précédente, il s'était fait coiffer au poteau (6-7, 6-3, 7-6) après avoir pourtant mené 5-1 dans le dernier set.

. Nadal a donc gagné leur seule rencontre précédente en Grand Chelem, en finale de l'US Open 2019 en cinq sets (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) et presque cinq heures de combat. Medvedev disputait alors sa toute première finale en Majeur.

Leurs parcours

Rafael Nadal

1er tour : bat Marcos Giron [E-U] 6-1, 6-4, 6-2

2e tour : bat Yannick Hanfmann [ALL/Q] 6-2, 6-3, 6-4

3e tour : bat Karen Khachanov [RUS/N°28] 6-3, 6-2, 3-6, 6-1

1/8e de finale : bat Adrian Mannarino [FRA] 7-6(14), 6-2, 6-2

1/4 de finale : bat Denis Shapovalov [CAN/N°14] 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3

1/2 finale : bat Matteo Berrettini [ITA/N°7] 6-3, 6-2, 3-6, 6-3

Daniil Medvedev

1er tour : bat Henri Laaksonen [SUI] 6-1, 6-4, 7-6(3)

2e tour : bat Nick Kyrgios [AUS] 7-6(1), 6-4, 4-6, 6-2

3e tour : bat Botic Van De Zandschulp [P-B] 6-4, 6-4, 6-2

1/8e de finale : bat Maxime Cressy [E-U] 6-2, 7-6(4), 6-7(4), 7-5

1/4 de finale : bat Félix Auger-Aliassime [CAN/N°9] 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5, 6-4

1/2 finale : bat Stefanos Tsitsipas [GRE/N°4] 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1

Trois stats à avoir en tête

1. Daniil Medvedev ne pourra pas devenir numéro un mondial dès ce lundi, les points de l'Open d'Australie n'étant retranchés que le 21 février prochain. Mais s'il s'impose dimanche en finale contre Nadal, le Russe sera mécaniquement assuré de prendre le pouvoir à cette date, puisque Novak Djokovic ne devrait faire son retour sur le circuit que le... 21 février, à Dubaï. Ce serait la fin d'une époque : depuis le 2 février 2004, la première place du classement ATP n'a été occupée que par les quatre membres du Big Four : Federer, Nadal, Djokovic et Murray.

35. A 35 ans et 241 jours, Rafael Nadal peut devenir le 3e joueur le plus âgé à remporter un Grand Chelem dans l'ère Open. Seuls deux champions ont été couronnés à plus de 35 ans : Ken Rosewall, vainqueur de quatre titres majeurs à un âge plus avancé que celui de l'Espagnol aujourd'hui, et Roger Federer, lauréat à trois reprises au-delà de son 35e anniversaire, à Melbourne en 2017 et 2018 ainsi qu'à Wimbledon en 2017. Nadal n'est par ailleurs que le quatrième joueur de plus de 35 ans en finale de l'Open d'Australie depuis 1968, après Rosewall, Federer et Mal Anderson.

80. Le pourcentage de points gagnés par Rafael Nadal derrière sa première balle sur ses six premiers matches. Daniil Medvedev fait un tout petit peu mieux (81%) mais le service est supposé être une arme plus déterminante pour le Russe que pour l'Espagnol. Sauf que, dans le cas de ce dernier, c'est une idée reçue depuis longtemps. La mise en jeu de Nadal est devenue un atout maître pour lui. Il peut devenir aussi difficile à breaker que n'importe qui. Contre Shapovalov, en quarts de finale, c'est même son engagement qui l'a maintenu en vie alors qu'il était physiquement en souffrance. Ce secteur du jeu sera, encore, déterminant dimanche.

Ils ont dit

Rafael Nadal : "J'ai eu des opportunités de m'imposer une deuxième fois ici, et donc deux fois au moins dans tous les Grands Chelems, en 2012, 2014 ou 2017. Je suis heureux d'avoir une nouvelle opportunité. Mais plus que pour toutes ces statistiques, pour moi, ce qui est important, c'est d'être en finale de l'Open d'Australie. Il n'y a pas très longtemps, je pensais que ce tournoi serait peut-être une opportunité de dire au revoir."

Daniil Medvedev : "Nous connaissons la philosophie de vie de Rafa. Je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais c'est en quelque sorte le type parfait. Il n'a jamais cassé de raquette. Ce sera probablement un match très physique, Rafa aime allonger les échanges, moi aussi. Je me souviens de la finale de l'an dernier, et même si l'adversaire était différent, je vais essayer d'être mieux préparé, plus concentré, et tout donner."

Notre avis

