La chaleur et la souffrance physique l'auront longtemps embêté mais Gaël Monfils a fait parler son expérience. Bousculé par un excellent Miomir Kecmanovic dimanche sur la Margaret Court Arena, le Français s'est finalement qualifié pour son 10e quart de finale en Grand Chelem en un peu plus de 2h30 (7-5, 7-6(4), 6-3). Un match extrêmement difficile pour Monfils, qui va devoir récupérer avant d'affronter soit Pablo Carreno Busta soit Matteo Berrettini pour une place dans le dernier carré.

Le tournoi était presque parfait pour Gaël Monfils qui n'avait pas encore perdu un set avant de se rendre sur la John Cain Arena pour affronter Kecmanovic. Mais cette fois, le combat a été beaucoup plus ereintant que sur ses premiers tours. Face à un Serbe extrêmement combatif en plus d'être très régulier, Monfils a dû faire jouer son expérience pour l'emporter dans les moments chauds.

Monfils bousculé mais finalement devant

Dès le début du match, on a pu ressentir chez le Français l'envie de faire mal. Excellent au service, auteur de nombreux coups gagnants, il a aussi donné beaucoup de points trop facilement, ayant parfois des trous d'air. Ce fut le cas à 5-4, lorsque celui-ci a mené 0-40 sur le service adverse. Trois balles de set écartées par Kecmanovic qui a égalisé, puis mené 0-40 sur le service de Monfils. Bousculé, le Français s'est finalement remis sur pieds pour remonter et empocher cette première manche.

Physiquement atteint, Monfils a commencé à faire preuve d'un "body language" plutôt négatif à partir de la seconde manche. Exténué, il a montré beaucoup de signes de fatigue, permettant d'ailleurs au Serbe d'engranger un premier break à 1-1. Un break finalement effacé quelques jeux plus tard grâce à un éclair de lucidité de Monfils, qui a su faire les bons choix quand il le fallait. Après avoir obtenu deux balles de set à 6-5, Monfils a finalement dû aller chercher le set au tie-break. Un jeu décisif pourtant mal commencé car le Français était mené 4-2 mais finalement remporté avec brio 7-4.

Le troisième set a été décisif pour Monfils qui semblait ne pas pouvoir batailler beaucoup plus. Bien aidé par sa première balle, il n'a jamais été inquiété sur sa mise en jeu mais a fait douter le Serbe sur la sienne. Malgré une belle régularité de Kecmanovic avec une envie de rentrer dans le terrain pour manger du temps à son adversaire, c'est bien Monfils qui a le plus souvent eu le dernier mot. Une victoire en 3 sets comme sur les trois premiers tours qui permet à Gaël Monfils de rallier les quarts de finale. Une magnifique performance pour un début de saison presque parfait pour le tricolore, en pleine renaissance après une année 2021 plus que compliquée.

