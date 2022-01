On se demandait si la nervosité allait rattraper Ashleigh Barty et si cet état de fait allait influer sur son résultat face à Jessica Pegula, qualifiée pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un Grand Chelem. Les réponses exactes sont oui, et non. Oui, la numéro un mondiale s'est montrée un peu tendue mais en revanche, ceci n'a eu aucune influence sur son résultat. Solide, Barty s'est imposée en deux sets et un tout petit peu plus d'une heure (6-2, 6-0). En demie, ce sera une autre Américaine en la personne de Madison Keys. Il y a deux ans, c'est une autre représentante du drapeau étoilé, Sofia Kenin, qui avait stoppé son aventure à Melbourne.

La lecture du déroulé du début de match trahit mal le stress de Barty puisqu'elle a breaké son adversaire dès le premier jeu avant de confirmer dans la foulée. Son jeu de service à 3-1 est en revanche un résumé plus fidèle de sa performance d'entame. Oui son jeu tout en variété a considérablement embêté Pegula mais non celui-ci ne lui a pas permis de complètement s'envoler. C'est d'ailleurs elle qui a commis le plus de fautes directes dans la première manche (16 contre 14). Mais, son niveau, bien supérieur à celui de son adversaire, lui a permis de prendre facilement le premier set sur un ace (6-2).

Le gain du set inaugural, l'assurance de se savoir au-dessus de son adversaire et les repères pris ont changé la donne pour la numéro un mondiale. La deuxième manche fut un long calvaire pour Pegula qui n'a tout simplement eu qu'une fois l'opportunité de remporter un jeu. Une occasion tardive puisque les jeux étaient déjà faits à 4-0 double break contre elle. Et même ce jeu de service lui a échappé, laissant à Barty une voie royale vers les demi-finales (6-2, 6-0). Dans la chaleur de Melbourne, l'Australienne se félictera de n'avoir passé qu'une heure sur le court. Jeudi, il faudra battre Madison Keys pour rallier la finale.

