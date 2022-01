Trois ans et demi. Il faut remonter à septembre 2018 pour voir Richard Gasquet au 3e tour d'un Grand Chelem. C'était à l'US Open et Novak Djokovic avait alors mis fin à son aventure. A Melbourne aussi, il avait atteint, la même année, ce stade de la compétition, tombant alors sur Roger Federer. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'on avait vu le Biterrois jouer à Melbourne. Si les retrouvailles s'étaient merveilleusement bien passées, puisqu'il avait fait tomber Ugo Humbert (N.29) au 1er tour, Gasquet quittera l'Australie avec un gout amer dans la bouche suite à son abandon face à Botic van de Zandschulp ce jeudi (4-6, 6-0, 4-0 ab.). Ce dernier sera l'adversaire de Daniil Medvdev (N.2) ou Nick Kyrgios au 3e tour.

Pourtant, quand Gasquet a décroché une première manche (6-4) dans laquelle il a fait le break rapidement (à 1-1), on s'est pris à croire que le Français avait une belle carte à jouer face à la surprise du dernier US Open, battue seulement en quarts de finale après être passée par les qualifications. Las, la suite allait sérieusement doucher nos espoirs quand "BVZ" enchaînait dix jeux consécutifs pour revenir à une manche partout puis mener 4-0 dans la troisième. Ç'en était trop pour Gasquet qui a préféré jeter l'éponge. Van de Zandschulp pourrait bien retrouver son bourreau du dernier US Open, le Russe Daniil Medvedev. Il faut pour cela que celui-ci se sorte du piège Nick Kyrgios.

