Comment sera-t-il accueilli en Australie ? La question se pose toujours pour Novak Djokovic près d'un an après l'imbroglio invraisemblable dont il fut le principal acteur. Alors que la participation du Serbe, neuf fois vainqueur, au prochain Open d'Australie (16-29 janvier 2023) dans un peu plus d'un mois ne fait plus de doutes , elle n'enchante toujours pas la majorité de la population locale. Lundi, le quotidien Sydney Morning Herald a ainsi dévoilé un sondage selon lequel 41 % des Australiens estiment encore qu'il ne devrait pas être autorisé à jouer, contre 30 % favorables à sa venue, le reste se disant indifférent.