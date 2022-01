Tennis

Open d'Australie - Course effrénée, passing létal, volée-réflexe... Le top 5 de Rafael Nadal à Melbourne

OPEN D'AUSTRALIE - Course effrénée, coup droit le long de la ligne, défense de fer et passing létal, volée-réflexe... Rafael Nadal a encore sorti la palette complète du technicien parfait pour briller jusqu'à son 21e titre en Grand Chelem, à Mlebourne. Et ce n'est pas Denis Shapovalov, Daniil Medvedev, Yannick Hanfmann, Marcos Giron qui diront le contraire...

