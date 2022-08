Tennis

US Open 2022 - Serena Williams - L’heure des adieux pour Serena Williams : L’hommage des joueurs

US Open 2022 – Pour Serena Williams, c’est bientôt l’heure des adieux à New York. L’Américaine qui a marqué l’histoire du tennis féminin, s’apprête à quitter les courts de tennis pour débuter une nouvelle vie. Encensée par ses pairs, Serena Williams est une légende et aura marquer ce sport de son empreinte. Retrouvez les témoignages des joueurs qui ont croisé sa route.

00:02:49, il y a une heure