Tennis

Di Pasquale sur Nadal, modèle de travail : "A 13 ans, il démontait déjà la balle sur chaque frappe"

Voici une statistique sidérante donnée par Jeu, Set et Maths : Rafael Nadal a passé 22h30 sur les courts pour gagner l'Open d'Australie. C'est le plus long laps de temps pour remporter un titre du Grand Chelem. Cela montre qu’il n’est pas fait du même bois que les autres joueurs et qu'il est un monstre de travail comme il l'a toujours été, selon Arnaud Di Pasquale, à écouter dans DiP Impact.

00:04:57, il y a une heure