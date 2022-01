C'est une victoire qui a presque la valeur d'un titre. En venant à bout de Simona Halep ce samedi au terme d'un bras de fer éprouvant et magique, Alizé Cornet a donc réalisé l'exploit après lequel elle aura tant couru mais auquel elle ne croyait quasiment plus, pour sa 17e et peut-être dernière saison professionnelle : se qualifier pour les quarts de finale d'un Grand Chelem, elle qui avait atteint la deuxième semaine partout sans jamais aller plus loin, battue certes par de très bonnes joueuses mais peut-être rattrapée aussi par une forme de blocage, un manque de confiance sous-jacent en sa capacité à voir plus grand.

Il semblerait que tout cela appartienne au passé. A Melbourne, où elle vient de passer le cap des 32 ans, on découvre une nouvelle Alizé Cornet, une Alizé Cornet certes toujours aussi combative mais en plus relâchée, toujours aussi cérébrale mais en plus instinctive. En résumé, moins dans le contrôle et plus dans le lâcher-prise.

Le moins que l'on puisse dire est que ça marche. Sa première accession dans le "last 8", la Niçoise ne l'aura pas obtenue au raccroc. Elle l'a signée au panache, avec des succès sur deux anciennes n°1 mondiales, Garbine Muguruza et Simona Halep, assortis d'une folle remontée au 3e tour contre Tamara Zidansek. L'adoubement aura été douloureux, mais spectaculaire. Et ô combien mérité.

Un 63e Grand Chelem et un premier quart

"Pour moi, c'est quand même un accomplissement car c'est un résultat que j'attendais depuis longtemps, reconnaissait la Française, radieuse et diserte devant les journalistes. Et en même temps, ce n'est pas que je n'y croyais plus mais je m'étais enlevée pas mal de pression là-dessus. Finalement, y parvenir à mon 63e Grand Chelem (un record, ndlr), ça représente beaucoup d'abnégation et de ténacité, des qualités qui me tiennent à cœur."

Cet Open d'Australie, quoi qu'il arrive désormais, Alizé Cornet l'a déjà quelque part un peu gagné. Le risque serait qu'inconsciemment, son tournoi soit d'ores et déjà terminé. Ça ne semble pas être le cas, bien au contraire. L'appétit venant en mangeant, la Française se verrait bien désormais aller plus loin. Et quand on dit plus loin, c'est beaucoup plus loin. Oui, au bout…

" Je ne veux pas m'arrêter maintenant, ça c'est sûr !, souriait-elle. Là, tout de suite, je vais prendre le temps de savourer mais à partir de demain, je vais commencer à penser à mon match. Désormais, tout est possible. Le ciel est la limite. Pour la première fois de ma vie, je sens vraiment que je peux aller au bout."

S'y voir sans se projeter : la subtile nuance...

Ce n'est pas faire injure à Alizé que de dire que cette "self-croyance" n'a pas toujours été sa qualité principale. Elle est d'ailleurs la première à l'admettre. Ce qui est intéressant à décrypter, c'est le processus qui lui a permis de trouver enfin, à 32 ans, l'état d'esprit idoine pour performer sur un terrain de tennis, ici et maintenant à Melbourne où elle figure sans son petit ami (qui l'accompagne généralement sur le circuit) mais avec son sparring-partner et deux potes totalement étrangers au monde du tennis. Même si l'état-major fédéral, notamment le capitaine de Fed Cup Julien Benneteau, est là aussi bien sûr pour la soutenir.

Pas ubuesque de penser que le fait d'avoir quasiment acté l'idée de s'arrêter à la fin de cette saison, avec donc la ferme intention d'en profiter à fond tout en se mettant moins de pression sur les résultats, a contribué à cette forme de déblocage. Et en même temps, l'équilibre est fragile. Car si Alizé se (re)met à jouer comme ça, sera-ce vraiment raisonnable d'arrêter à la fin de l'année ? Chaque chose en son temps. Le temps des réflexions viendra plus tard.

Pour l'instant, elle l'a dit, Alizé est dans un état d'esprit consistant à se focaliser sur le moment présent, mais surtout pas à se projeter. Ça, c'est un piège qui lui a suffisamment joué de tours dans le passé. Désormais, plutôt que faire de la projection, elle préfère faire de la visualisation. Ça, en revanche, c'est nouveau et c'est intéressant.

Une "positive attitude" inspirée de Maxime Cressy

"En fait, depuis le début de la quinzaine, j'ai une technique : tous les soirs, avant de m'endormir, je me dis que je vais gagner le tournoi, confiait-elle par ailleurs lors d'une conférence de presse très riche. J'en discute beaucoup avec Maxime Cressy, qui procède comme ça. Lui, il est convaincu qu'il va gagner tous les tournois qu'il dispute et devenir n°1 mondial. Et c'est vrai que ça ne fait pas de mal, un peu d'auto-conviction positive... Là, je me dis : "pourquoi pas moi ?" En tout cas, si moi je ne crois pas en moi, personne ne le fera. Donc voilà, ça part de là…"

Ça part de là, souhaitons-le. Enfin, ça part aussi d'un quart de finale à venir qui s'annonce là encore compliqué face à l'Américaine Danielle Collins (demi-finaliste en 2019), une joueuse un peu sous-cotée en raison de quelques problèmes de santé qui lui ont valu des résultats en dents de scie, mais dont la qualité de frappe reste assez impressionnante.

Malgré tout, vu le pedigree de ses précédentes victimes, plus grand-chose ne semble inaccessible pour Alizé Cornet. Elle l'a dit, il n'y a plus vraiment de limites. Elle l'a dit aussi, parfois, les étoiles s'alignent. Et puisqu'elle y croit, on a envie d'y croire avec elle. Ce serait, évidemment, un exploit gigantesque. Mais après tout, on en a vu d'autres dans le tennis féminin.

