Tant et tant de regrets… Le rêve de Gaël Monfils d'atteindre la demi-finale à l'Open d'Australie après celles obtenues à Roland-Garros et à l'US Open a pris fin au bout des cinq manches face à Matteo Berrettini (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2). Mené deux sets à rien, le Français est revenu à hauteur mais il a trop donné dans les deux premiers sets et a été largement dominé par la tête de série numéro 7 dans le dernier. C'est bien Berrettini qui se qualifie pour sa troisième demi-finale majeure, il y retrouvera son bourreau de la première à l'US Open 2019 : Rafael Nadal

Autant le dire, l'entame de Gaël Monfils ne fut pas celle attendue par ses supporters. Pour le moins apathique, il n'avait visiblement pas le feu dans les jambes. Sa balle manquait de lourdeur, ses déplacements de vivacité. Dans ces conditions, impossible d'imaginer chiper le service d'un Matteo Berrettini qui n'aura levé le pied sur son engagement que pendant deux manches (les 3e et 4e évidemment). Dans ces conditions, il est en revanche facile de laisser filer un jeu, y compris sur votre service. C'est la mésaventure vécue par Gaël Monfils, à 2-2. Un break blanc plus tard, Berrettini s'envolait. Et une seule occasion de débreak, dans l'ultime jeu, n'a pas suffi (6-4).

Un jeu de 20 minutes, le tournant du 2e set

Pas plus d'ailleurs que les trois du quatrième jeu de la seconde manche. Une énorme bataille qui a duré 20 minutes sur l'engagement de Berrettini. Solide comme un roc, l'Italien a tenu bon et trois jeux plus tard, lui n'a pas laissé sa chance. Profitant d'un jeu caviardé par Monfils, le 7e joueur mondial ne s'est pas fait prier pour breaker et filer vers un avantage plus confortable encore (6-4).

3 balles de break sauvées, 10 "égalités", 20 minutes : le jeu qui a fait mal à Monfils

Depuis le temps qu'on suit la carrière de Gaël Monfils, on ne devrait pas s'étonner de ses changements brutaux de niveau de jeu, dans un sens ou dans l'autre. Dans les troisième et quatrième manche, s'il n'a pas joué le feu, le Français s'en est sérieusement approché. Alors que Berrettini a un peu levé le pied au service, Monfils a enfin pris le match par le bon bout. Le break glané dans le troisième set mais surtout les deux dans le quatrième sont la preuve que le meilleur joueur sur le terrain était Français (3-6, 3-6). Ce Monfils-là, on l'a souvent vu mais rarement assez longtemps. Et puisqu'il avait déjà perdu six fois après être revenu de deux à zéro à deux sets partout, la suite n'aurait pas dû nous surprendre.

Une pause et un 5e set à sens unique

Nul ne sait si la pause de six minutes entre les deux dernières manches a suffi à changer le momemtum mais force est de constater qu'aucun des deux joueurs n'a poursuivi sur la même dynamique. Matteo Berrettini a relevé la tête pendant que Gaël Monfils la baissait complètement. Pour faire simple, le combat final attendu n'a pas eu lieu, l'Italien prenant deux fois le service du Français pour mener 4-0 très, trop rapidement. Le sursaut d'orgueil du numéro un français n'a suffi qu'à éviter la bulle (6-2). En 2019, Berrettini avait eu besoin du tie-break du 5e pour écarter Monfils au même stade de la compétition à l'US Open. La suite pour lui s'appelait Rafael Nadal. Trop tendre à l'époque, il tentera à nouveau sa chance vendredi. Pour Monfils, c'est encore le temps des regrets.

La première aura été la bonne : la balle de match de Berrettini qui élimine Monfils en quart

