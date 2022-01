Il n'en a visiblement pas perdu une miette. Devant son écran, Roger Federer a suivi le sacre de Rafael Nadal dimanche à l'Open d'Australie . Cette deuxième couronne glanée à Melbourne par l'Espagnol, treize ans après la première, ai ainsi permis à l'intéressé d'écrire une nouvelle page de l'Histoire du jeu en devenant seul recordman du nombre de titres en Grand Chelem avec 21 couronnes. Pour la première fois dépossédé de la marque de référence, son rival suisse ne lui en a visiblement pas tenu rigueur dimanche puisqu'il a publié un long message de félicitations dans une story sur son compte Instagram.

Ad

Open d'Australie Le moment où la finale a basculé : comment le 5e jeu du 3e set a relancé Nadal face à Medvedev IL Y A 2 HEURES

"Quel match ! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, je te félicite du fond du cœur pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions en nous voyant tous deux sur des béquilles. C'est fantastique. Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion", a ainsi écrit Federer, visiblement enthousiaste après avoir assisté au spectacle riche en rebondissements proposé par Nadal et Medvedev dimanche à Melbourne.

Federer : "Ton éthique de travail incroyable, ton dévouement au sport et ton 'fighting spirit' m'inspirent"

Et le Bâlois ne s'est pas arrêté en si bon chemin. "Ton éthique de travail incroyable, ton dévouement au sport et ton 'fighting spirit' sont une source d'inspiration pour moi et tant d'autres à travers le monde. Je suis fier de partager cette époque du tennis avec toi et de te pousser à accomplir toujours plus, comme tu l'as fait pour moi lors des 18 dernières années. Je suis sûr que tu iras encore plus loin, mais pour l'instant profite de ce titre !", a-t-il ajouté.

Une manière peut-être de faire passer deux messages implicites : d'abord, Federer compte toujours lui aussi faire son retour sur le circuit qu'il espère, aux dernières nouvelles, pour l'été prochain. Ensuite, il considère certainement, en creux, Rafael Nadal capable d'enfoncer le clou, pourquoi pas dès Roland-Garros au printemps prochain. En somme, quitte à être surpassé, autant l'être par un rival apprécié.

Quelques minutes plus tard, Novak Djokovic, qui n'a pourtant pas pu jouer cet Open d'Australie après un long imbroglio, s'est aussi fendu d'un message sur les réseaux sociaux. "Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. C'est un accomplissement fantastique. Ton fighting spirit toujours impressionnant l'a emporté une fois encore", a considéré le Serbe qui a aussi félicité le finaliste malheureux Daniil Medvedev et Ashleigh Barty pour son titre à domicile dans le tableau de simple dames.

Open d'Australie Du fond du trou au paradis, comment Nadal a renversé Medvedev : Set par set, le film de la finale IL Y A 2 HEURES