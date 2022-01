Qu'il gagne ou qu'il perde, à chaque gros tournoi, le constat s'impose comme une évidence : Carlos Alcaraz a tout pour devenir un grand, un très grand joueur. Lors du dernier US Open, l'Espagnol avait signé sa première très grande victoire en éliminant en 16es de finale Stefanos Tsitsipas au tie-break du 5e set. Vendredi, à l'Open d'Australie, il s'est incliné face à Matteo Berrettini dans les mêmes circonstances et au même stade de la compétition. Une déception, mais aussi une confirmation de son talent, de son caractère et de son avenir radieux.

L'élève de Juan Carlos Ferrero est déjà si fort, tennistiquement et peut-être plus encore physiquement, qu'on en oublie vite qu'il n'a pas encore 19 ans. C'est ce que Berrettini lui-même a tenu à rappeler sur Eurosport à l'issue de la rencontre, comme il l'avait fait lors de son interview sur le court : "Il est incroyable. Il a 18 ans. A son âge, je n'avais même pas un point ATP. Surtout, il n'y a pas de vraie faille dans son jeu. Pas de coup faible sur lequel s'appuyer. Il m'a vraiment obligé à sortir mon meilleur tennis aujourd'hui."

Battu à l'arraché, Alcaraz s'est montré déçu mais pas abattu. Peut-être parce qu'il a surmonté un handicap de deux sets, puis sauvé une balle de match dans le 5e, avant de céder au super tie-break. "Je suis fier de ma performance, souligne le minot au débardeur. C'est la première fois que je parviens à remonter un retard de deux sets. J'ai tout donné sur le court, c'est ce que je veux faire à chaque fois et je suis fier de ça." Voilà pourquoi, en dépit de la défaite, il retire davantage de positif que de négatif de ce duel.

Je pense que j'ai le niveau

A l'issue de cet Open d'Australie, le Murcien a toutes les chances de toucher son meilleur classement en intégrant pour la première fois le Top 30. Une simple étape pour lui. Compte tenu de ses qualités et de son investissement, on voit mal comment il pourrait ne pas grimper très vite dans la hiérarchie. Rappelons qu'il n'est entré dans les 100 premiers qu'à la fin du mois de mai 2021. Il n'est qu'au tout début de sa trajectoire ascendante et sa faculté à rivaliser avec les meilleurs en est peut-être le meilleur indicateur. En huit rencontres face à des joueurs du Top 10, il s'est imposé à trois reprises. Un ratio remarquable à son âge.

C'est d'ailleurs sur ce point qu'il a insisté vendredi. "Quand j'ai joué les tops joueurs, à part contre Rafa, j'étais tout près", dit-il, en référence à sa lourde défaite face à son compatriote l'an dernier à Madrid (6-1, 6-2), le jour de son 18e anniversaire. "Je pense que j'ai le niveau, ajoute-t-il. Je me rapproche, je suis tout près des meilleurs. C'est l'essentiel, de pouvoir rivaliser quand on affronte ces joueurs-là. Et je sens que je l'ai, ce niveau. Je joue vraiment bien. Donc je pense que je suis prêt pour ça, je me rapproche."

Plus jeune joueur à être tête de série dans un tournoi du Grand Chelem depuis Michael Chang voilà 32 ans (mais il n'y avait alors que 16 têtes, contre 32 aujourd'hui), Carlos Alcaraz est d'une phénoménale précocité selon les standards de notre temps. En poursuivant son ascension au classement, il affrontera ces joueurs-là de plus en plus loin dans le tableau. Comme le dit Matteo Berrettini, "Il ne peut que progresser à travers ce genre de matches. Il a montré à tout le monde son potentiel. Heureusement pour moi, j'ai gagné aujourd'hui, mais vraiment, bravo à lui."