Tennis

Open d'Australie - Swiatek indébordable, Cornet et Barty dans leurs oeuvres : Le Top 5 du tournoi féminin

OPEN D'AUSTRALIE - Le simple dames a pris fin ce samedi avec le sacre d'Ashleigh Barty à Melbourne. C'est l'occasion de revenir sur les plus beaux points de la quinzaine, et d'admirer notamment la couverture de terrain et le toucher d'Alizé Cornet ou de Simona Halep, ou encore la balle de match épique remportée par Iga Swiatek. Voici en vidéo notre Top 5 du tournoi féminin.

00:02:38, il y a 2 heures