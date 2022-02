On n'en a pas terminé. Et on n'est pas sûr que 21 soit suffisant, au final, pour terminer avec le plus grand nombre de titres dans l'histoire", a déclaré le Majorquin mardi à En s'adjugeant l'Open d'Australie dimanche, Rafael Nadal est devenu le joueur qui a remporté le plus de tournois du Grand Chelem de l'histoire. Malgré une unité d'avance sur Roger Federer et Novak Djokovic (ndlr : 20 Majeurs), l'Espagnol estime qu'il devra sûrement améliorer sa nouvelle marque pour rester au sommet. "", a déclaré le Majorquin mardi à L'Equipe dans un premier temps.

Ad

J'ai toujours eu l'espoir de continuer, cette force m'a poussé

Open d'Australie Non, le dopage ne fait pas gagner des Grands Chelems IL Y A 9 HEURES

"Mais comme je le dis depuis dimanche soir, ce titre, de la manière dont je l'ai décroché, restera inoubliable. Et j'ai envie de poursuivre mon chemin, continuer à jouer au tennis, si on veut bien me laisser faire, a poursuivi Rafael Nadal, blessé à un pied les mois qui ont précédé le tournoi de Melbourne. J'ai envie de jouer d'autres tournois et j'espère que je pourrai avoir une bonne préparation pour la saison de terre battue."

13 ans que Nadal attendait ça : les stats les plus marquantes après un Open d'Australie dantesque

Rafael Nadal aura notamment Roland-Garros en point de mire. Vainqueur des Internationaux de France à treize reprises, le natif de Manacor a seulement perdu à deux reprises à Paris : contre Robin Söderling en 2009 puis face à Novak Djokovic l'an passé. A bientôt 36 ans, l'Espagnol souhaitera poursuivre le plaisir le plus longtemps possible.

Course effrénée, passing létal, volée-réflexe... Le top 5 de Nadal à Melbourne

"J'ai toujours eu l'espoir de continuer (ndlr : lorsqu'il était blessé), cette force m'a poussé, j'ai toujours essayé d'entretenir cette illusion, celle de continuer, de se sentir à nouveau joueur, à nouveau professionnel, à nouveau compétitif... Être capable de s'entraîner, de jouer contre les meilleurs, est une sensation aussi intense que de gagner le titre." Rendez-vous à la Porte d'Auteuil le 22 mai prochain. Pour un 22e titre du Grand Chelem ?

Open d'Australie 13 ans que Nadal attendait ça : les stats les plus marquantes après un Open d'Australie dantesque IL Y A 17 HEURES