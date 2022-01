Gaël Monfils ne pouvait pas mieux faire pour ce deuxième tour de l'Open d'Australie 2022. Très Rigoureux et imperméable à la pression face au jeune Alexander Bublik, le numéro un français s'est imposé en trois sets et 1h30 à l'issue d'une rencontre parfaitement maîtrisée (6-1, 6-0, 6-4). Jamais breakée, la tête de série numéro 17 a fait vivre un calvaire à son adversaire kazakh pourtant pas évident à jouer sur le papier et affrontera le Chilien Cristian Garin au troisième tour. Et si Monfils profitait d'une partie de tableau dégagée pour réaliser la meilleure performance de sa carrière à Melbourne ?

Monfils : "Pour l’instant, tout est au vert"

Depuis son arrivée en Australie, Monfils semble déterminé à réussir. Déjà vainqueur du tournoi ATP 250 d'Adélaïde pour débuter l'année civile, le Parisien de naissance a seulement cumulé trois heures et sept minutes de temps de jeu sur ses deux premiers tours. Déjà expéditif face à Federico Coria, Monfils pouvait craindre une éventuelle déconvenue contre Bublik. Et pour cause : le Kazakh l'avait vaincu à la surprise générale lors du premier tour de Roland-Garros 2020, leur unique affrontement jusqu'ici sur le circuit professionnel.

Mais cette fois-ci, le numéro 35 au classement ATP n'a jamais vraiment existé. Breaké dès le premier jeu de la partie, Bublik a multiplié les fautes directes lors de la première manche (10) et n'a pas pu régler son puissant service comme il le souhaitait. En face, Monfils était en pleine confiance : solide sur sa première balle de service et efficace au moment de conclure ses balles de break, le Français s'est adjugé la première manche en seulement 24 minutes (6-1).

Service à la cuillère sur balle de break...

Avec un mental friable, Bublik a mis du temps à se remettre de cette mauvaise entame de première manche. À 3-1 en sa défaveur, le Kazakh a perdu neuf jeux consécutivement, enchaînant encore fautes directes mais aussi doubles fautes, en offrant par ce biais le premier jeu disputé de la deuxième manche à son adversaire. Complètement ailleurs, Bublik a gardé la tête sous l'eau pendant que Monfils ne s'est pas privé pour avancer. Après un premier jeu serré, la suite a été une promenade de santé pour mener deux sets à rien en seulement 52 minutes (6-0).

Fort heureusement pour lui, Bublik a retrouvé une partie de son jeu lors de la troisième et dernière manche. Un peu plus consistant, il a néanmoins manqué de régularité sur ses jeux de service, remportant les trois premiers mais craquant à 3-3 service à suivre. Peu inspiré, le Kazakh a tenté un service à la cuillère alors que Monfils avait une balle de break en sa faveur. Le Français n'a pas été surpris et a enfoncé le clou pour définitivement mettre un terme au suspense dans la rencontre.

À 5-4 service à suivre, la Monf' n'a eu qu'à attendre les fautes directes adverses dans le dernier jeu pour s'offrir la troisième manche (6-4). La meilleure performance de Monfils à l'Open d'Australie est un quart de finale perdu contre Milos Raonic en 2016. Avec le forfait de Novak Djokovic, un tableau assez dégagé et un moral au beau fixe, c'est peut-être l'année pour faire mieux...

