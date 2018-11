Race 2018 - Djokovic aux commandes, le plateau du Masters est complet, Gasquet meilleur français

Le classement du lundi 5 novembre

La saison 2018 n'est pas encore terminée, mais les sésames pour le Masters de Londres sont officiellement distribués. Après dix mois et quelques jours de compétition, les joueurs du circuit ATP ont reçu leur bulletin de note de l'année après la fin du Rolex Paris Masters, remporté par Karen Khachanov. Pour huit d'entre eux, il faudra encore disputer une semaine de compétition du coté de l'O2 Arena. Pour le reste, c'est vacances ou préparation à la finale de la Coupe Davis.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem et Kei Nishikori disputeront donc le tournoi des maîtres à partir du dimanche 11 novembre prochain. Parmi ce plateau de choix, il n'y aura qu'un seul novice : Kevin Anderson. Finaliste à Wimbledon, le Sud-Africain a réalisé l'une meilleures saisons de sa carrière en 2018 avec deux titres à la clé (ATP 250 New York, ATP 500 Vienne). Sa participation au Masters est le fruit de la logique.

Tout comme la présence de Kei Nishikori. Dernier qualifié, suite au forfait de Juan Martin del Potro, le Japonais a signé une seconde partie de saison du tonnerre. C'est simple, depuis l'US Open il a engrangé 1770 points tout en comptant sur de bons résultats au printemps (finale à Monte-Carlo, quart à Rome et huitièmes à Roland-Garros et Wimbledon). Malgré deux finales perdues à Tokyo et Vienne, le 11e mondial a signé l'autre come back de la saison derrière l'énorme été de Novak Djokovic. Il est allé chercher sa place au finish au détriment de John Isner.

Le Serbe justement. A nouveau n°1 mondial au classement technique, deux ans tout juste après la perte de son trône au profit d'Andy Murray, Djokovic a également pris les commandes du classement Race à Rafael Nadal. Les deux hommes se disputeront les deux classements à Londres, si l'Espagnol, touché aux abdominaux à Paris et forfait à Bercy, est apte à la compétition.

Le classement Race du 5 novembre 2018

1. Novak Djokovic 8045 points 4 titres : Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati, US Open, Masters 1000 Shanghai 2. Rafael Nadal 7480 5 titres : Masters 1000 Monte-Carlo, ATP 500 Barcelone, Masters 1000 Rome, Roland-Garros, Masters 1000 Toronto 3. Roger Federer 6020 4 titres : Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam, ATP 250 Stuttgart, ATP 500 Bâle 4. Juan Martin Del Potro 5300 2 titres : ATP 500 Acapulco, Masters 1000 Indian Wells 5. Alexander Zverev 5085 3 titres : ATP 250 Munich, Masters 1000 Madrid, ATP 500 Washington 6. Kevin Anderson 4310 1 titre : ATP 250 Long Island 7. Marin Cilic 4050 1 titre : ATP 500 Queen's 8. Dominic Thiem 3895 2 titres : ATP 250 Buenos Aires, ATP 250 Lyon 9. Kei Nishikori 3390 10. John Isner 3155 1 titre : ATP 250 Long Island

Ils sont qualifiés pour le Masters

1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Roger Federer

4. Alexander Zverev

5. Kevin Anderson

6. Marin Cilic

7. Dominic Thiem

8. Kei Nishikori

Remplaçants : John Isner, Karen Khachanov

Les leaders à la Race : Djokovic 9e leader de la saison

1er janvier : Luckas Lacko

8 janvier : Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon

15 janvier : Daniil Medvedev

29 janvier : Roger Federer

21 mai : Alexander Zverev

11 juin : Rafael Nadal

Depuis le 5 novembre : Novak Djokovic

La Race des Bleus : Gasquet meilleur français en 2018

Petite saison pour les Bleus. Privés de quarts de finale en Grand Chelem depuis janvier 2017, et peu à l'aise en Masters 1000, les Français n'ont pas signé une grande cuvée dans les grands rendez-vous. Seul Richard Gasquet, meilleur français de l'exercice 2018, a eu la joie de disputer un quart en M1000 à Monte-Carlo. Au classement Race, le Biterrois n'est que 26e.

C'est dans les tournois plus abordables que les Tricolores ont brillé. Avec cinq titres en ATP 250, les Bleus ont donc signé une cuvée passable. En 2017, Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille avaient ramené 7 titres dont deux en ATP 500. Le joueur le plus titré est Gilles Simon, sacré à Pune en janvier et à Metz en septembre.