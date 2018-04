Race 2018 : Isner et Zverev prennent leurs quartiers, Del Potro grignote du terrain sur Federer

Le classement du 2 avril

Voici deux nouveaux clients dans la quête au Masters. Fort de son succès à Miami, John Isner s'installe à la 7e place de la Race après cette longue tournée nord-américaine. L'Américain n'est pas le seul petit nouveau : Alexander Zverev, finaliste malheureux en Floride, fait également son entrée dans le Top 10 après un début de saison bien galère. L'Allemand, très régulier l'année dernière et qualifié pour son premier Masters, fait désormais un solide 7e. Isner et Zverev sortent Kyle Edmund et Dominic Thiem du Top 10. Le Top 5 n'a, lui, pas bougé.

Tout en haut, il y a eu un peu de mouvement. Demi-finaliste à Miami, Juan Martin del Potro a certes manqué le "Sunshine Double" mais il a gagné un peu de terrain sur Roger Federer, sorti dès le 2e tour par Thanasi Kokkinakis. L'Argentin, qui a réduit son écart avec le Bâlois de 350 points, pointe désormais à 990 points de la première place.

La question qui se pose désormais : va-t-il lui passer devant lors de la tournée sur terre ? S'il va réduire son programme au maximum avant Roland-Garros - il ne devrait repointer le bout de son nez qu'à Rome - l'Argentin peut faire mouche en cas de beau parcours en Italie et à Paris. Affaire à suivre.

Le classement Race du lundi 2 avril 2018

1. Roger Federer - 3100 points (2 titres : Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam)

2. Juan Martin del Potro - 2120 points (2 titres : ATP 500 Acapulco, Masters 1000 Indian Wells)

3. Marin Cilic - 1470 points

4. Hyeon Chung - 1280 points

5. Kevin Anderson - 1070 points (1 titre : ATP 250 Long Island)



6. John Isner - 1040 points (1 titre : Masters 1000 Miami) / +288

7. Alexander Zverev - 925 points / +29

8. Diego Schwartzman - 825 points (1 titre : ATP 500 Rio) / - 1

9. Roberto Bautista Agut - 815 points (2 titres : ATP 250 Auckland, ATP 500 Dubai) / -3

10. Grigor Dimitrov - 805 points / -1

Classement Race

Les leaders à la race

1er janvier : Luckas Lacko

8 janvier : Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon

15 janvier : Daniil Medvedev

Depuis le 29 janvier : Roger Federer

La montée de la semaine : Isner, l'air de la Floride lui va si bien

John Isner est notre miraculé du début de saison. Vainqueur de son premier Masters 1000 à l'âge canonique de 32 ans, dimanche, l'Américain a gratté 228 places pour venir s'installer confortablement dans le Top 10 du classement Race (6e place). Il est le seul joueur américain à y figurer après la rapide disparation de Tennys Sandgren.

Ce succès finale à Crandon Park et ce classement viennent de nulle part. Avant de débarquer en Floride, le Isner 2018 ne pesait que deux victoires (dont une en Coupe Davis), pour six défaites. Son seul succès de la saison sur le circuit avait, lui, eu lieu... en Floride lors du premier tour du tournoi de Delray Beach (face à Radu Albot). Isner en 2018 c'est maintenant sept succès sur le circuit, mais sept succès en Floride.

John Isner célèbre son sacre lors du Masters 1000 de MiamiGetty Images

Les chiffres de la semaine :

1991 - Avant de débarquer à Miami, John Isner avait eu le bonheur d'être sacré en double à Indian Wells. Remporter le double messieurs en Californie, puis le titre en simple en Floride cela n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire. Isner a donc succédé 27 ans après à son compatriote Jim Courier, seul joueur à avoir épinglé cet improbable doublé en 1991.

39, 85, 136 - Ce sont les classements à la Race de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Stan Wawrinka au 2 avril 2018. Absent depuis son quart de finale à l'Open d'Australie, le Majorquin limite le casse avec cette 39e place avant de remettre la machine en route sur ocre. Pour Novak Djokovic, sa chaotique tournée nord-américaine le laisse très loin du compte. Du côté de Wawrinka, sa demi-finale à Sofia disputée en février ne lui permet pas de figurer plus haut.

Le joueur qui confirme :

Hyeon Chung, c'est monsieur régularité. Aligné sur sept tournois depuis le début de la saison, le Sud-coréen est parvenu à atteindre les quarts de finale à six reprises. Seul Brisbane, son premier tournoi de la saison, lui a résisté au mois de janvier. Demi-finaliste à l'Open d'Australie, le droitier a parfaitement confirmé ce résultat dans la foulée. Si Delray Beach et Acapulco ont plus constitué une reprise qu'autre chose, les deux quarts joués à Indian Wells et Miami ont, eux, fait figure de confirmation.

A Indian Wells, c'est Roger Federer qui avait mis fin à son parcours. A Miami, c'est un certain John Isner, futur vainqueur du tournoi, qui s'en était chargé. Bref, il manque encore un petit quelque chose à Chung mais au jeu de la régularité, seuls Federer et Juan Martin del Potro ont fait mieux que lui depuis le début de la saison. Il fait un très solide 4e à la Race. Au classement technique, il a officiellement fait son entrée dans le Top 20 (19e).

Le classement Race des Français : Paire revient aux affaires

Pas de révolution chez les Bleus. Absents à Miami pour fatigue et une blessure au dos, Lucas Pouille et Gaël Monfils continuent de dominer les débats. Mais les deux hommes ont réculé au classement : Pouille a perdu trois places, Monfils, lui, cinq.

Signalons aussi le retour aux affaires de Benoît Paire. Vainqueur de Novak Djokovic au 2e tour, à Miami, l'Avignonnais s'est offert une bouffée d'air frais après un mois de février marqué par une blessure au dos.

14. Lucas Pouille - 720 points (1 titre : ATP 250 Montpellier)

19. Gaël Monfils - 565 points (1 titre : ATP 250 Doha)

36. Gilles Simon - 371 points (1 titre : ATP 250 Pune)

43. Benoît Paire - 335 points

47. Adrian Mannarino - 325 points