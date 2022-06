Il traverse une période faste, et pas seulement sur le plan sportif. Récemment vainqueur de son 14e Roland-Garros, son 22e titre en Grand Chelem, Rafael Nadal va aussi bientôt connaître un grand bonheur dans sa vie personnelle. Selon le magazine, la femme du Majorquin Maria Francisca Perelló est enceinte de leur premier enfant. La revue a publié des photos récentes de l'intéressée , dévoilant son état, passant quelques jours de vacances avec son mari sur leur yacht. L'information a été vite reprise par de nombreux médias espagnols.

Nadal avait fait part l'an dernier de son désir de fonder une famille, considérant toutefois que devenir père serait plus avisé une fois sa carrière terminée, pour bien s'occuper de ses futurs enfants et des raisons de logistique avec les voyages incessants imposés par la vie sur le circuit. Il semblerait donc que l'heureux événement soit arrivé plus tôt que prévu. A sa sortie de son entraînement du jour, l'Espagnol l'a confirmé en remerciant des fans venus le féliciter