"Mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là." Ce constat est de Jo-Wilfried Tsonga et il est synonyme d’une page qui se tourne, pour le tennis français. Une immense page. Le Manceau a ainsi annoncé ce mercredi, à quelques jours de ses 37 ans, sa décision d’arrêter sa carrière à l’issue du prochain Roland-Garros. "La raison ultime c’est de me dire : 'C’est le dernier frisson'", explique-t-il dans une vidéo qu'il a relayée sur son compte Twitter.

Tsonga déclare avoir décidé cela "depuis quelques semaines" et croise les doigts pour pouvoir vivre cette dernière danse, devant son public : "Ce sera mon quinzième Roland et j’espère que d’ici-là (22 mai-5 juin, NDLR), je resterai en forme et je serai capable d’être celui que j’ai toujours été dans ce tournoi." Demi-finaliste des Internationaux de France à deux reprises (2013 et 2015), il ne se fixe pas d’objectif précis : "Le but, c’est d’être moi-même et j’aime être performant."

Cela fait plusieurs années que, tous les jours, il y a au moins un moment dans la journée où je me dis : ‘Pourquoi je me fais du mal comme ça ?

Dans un cadre familial, Tsonga justifie le choix de Roland pour tirer sa révérence : "C’est le tournoi qui représente le mieux tout ce que j’ai fait." Il raconte comment l’inéluctable clap de fin s’est imposé à lui, au fil de mois de galère, de douleurs dans le dos ou encore le bassin : "Cela fait plusieurs années que, tous les jours, il y a au moins un moment dans la journée où je me dis : ‘Pourquoi je me fais du mal comme ça ?’"

Avec 18 titres sur le circuit ATP, Jo-Wilfried Tsonga est le deuxième meilleur Français de l’histoire en la matière, derrière Yannick Noah (23). Passé pro en 2004, il s’est installé durablement sur le circuit en 2007, il y a quinze ans. Mais depuis l’obtention de son dernier trophée en 2019, sa carrière est en pointillé. "Jo" a récemment été éliminé dès son entrée en lice à Miami, par Jordan Thompson.

L’Open d’Australie 2008, une formidable éclosion

"Ma tête me dit : ‘Tu peux jouer toute ta vie’, mais mon corps me dit : ‘Tu n’es plus capable d’aller plus loin que ce que je te donne, et avant c’est ce que je faisais tous les jours"¸ détaille celui qui avait émerveillé le monde du tennis lors de l’Open d’Australie 2008, atteignant la finale à la surprise générale. Il suscitait en prime des comparaisons physiques avec Muhammad Ali. Une star était née.

En Grand Chelem, Tsonga n’a jamais fait mieux que cette finale, signée à seulement 22 ans. Il n’a même jamais réussi à tutoyer de nouveau, de si proche, le sacre dans l’un des quatre plus grands tournois du calendrier. Mais il a grimpé jusqu’au 5e rang mondial et a représenté l’un des fers de lance le la pléiade de joueurs qui ont tenté de bousculer le "Big 4" constitué de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

