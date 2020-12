Pour Roger Federer, les années se suivent et se ressemblent. Lundi, le Suisse (39 ans) a été élu joueur de simple préféré des fans en 2020 lors des ATP Awards. Le demi-finaliste du dernier Open d'Australie (battu en trois sets par Novak Djokovic) conserve ainsi son titre pour la 18e année consécutive. " Je voudrais remercier tout le monde pour ce titre. Je m'entraîne durement pour pouvoir revenir sur les courts. J'espère jouer de nouveau devant vous très, très bientôt ", a indiqué le Suisse dans une vidéo publiée par l'ATP sur son compte Twitter.

Depuis les Internationaux d'Australie 2020, Roger Federer n'a plus rejoué de match officiel. Opéré deux fois à un genou, le co-recordman du nombre de victoires en Grand Chelem (20, avec Rafael Nadal) n'est pas encore totalement assuré de pouvoir se présenter à Melbourne cet hiver. "Cela va être juste. J'avais espéré être à 100% de mes possibilités en octobre déjà. Ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. J'aurais souhaité, c'est vrai, être plus en avance sur mon programme mais je suis tout de même satisfait d'être où j'en suis aujourd'hui", a-t-il déclaré il y a une semaine à la chaîne SRF, lors des Swiss Awards.