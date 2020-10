11 ans. 3 mois. 6 jours. Le 5 juillet 2009, Roger Federer remportait une étouffante finale de Wimbledon face à Andy Roddick, 16-14 au 5e set. C'était son 15e titre du Grand Chelem. Quelques semaines après avoir égalé le record de Pete Sampras à la faveur de sa première et unique victoire à Roland-Garros, le Suisse en devenait l'unique détenteur. Il le sera donc resté un peu plus de onze années.

Ce 11 octobre 2020 marque une date d'importance dans l'histoire du tennis. Roger Federer n'est plus seul. Au soir de son 15e triomphe majeur, il possédait pourtant une marge plus que confortable sur ses contemporains. Rafael Nadal ne disposait "que" de six titres de son côté. Novak Djokovic, lui, n'avait que son seul Open d'Australie 2008 à opposer.

Personne ne pouvait alors imaginer que le cavalier seul se muerait en lutte à trois, le Serbe ayant effectué un rapproché spectaculaire au cours des dix dernières années. Peut-être, un jour, cessera-t-il d'être le troisième homme dans cette course-là pour déposer ses deux rivaux historiques. Il est le plus jeune des trois et, en dépit de l'ampleur de sa défaite dimanche face à Nadal en finale de Roland-Garros, il demeure le joueur le plus dominant du moment, même si cette affirmation a pris un coup dans l'aile ce 11 octobre.

Un ace pour la légende : la balle de match qui a sacré Nadal pour la 13e fois

C'était Roland-Garros et c'est tout ce qui importait

Mais là, c'est donc bien Rafael Nadal qui écrit une page de légende avec ce 20e Grand Chelem. Lorsque Federer a atteint cette barre en janvier 2018 à Melbourne, Nadal était repoussé à quatre longueurs. Depuis, le champion de Bâle cale, même s'il s'est approché très près d'une 20e couronne, à un tout petit point, lors de la finale de Wimbledon en 2019. Aura-t-il une nouvelle opportunité un jour ?

Pendant que Federer stagnait sur ces hauteurs vertigineuses, Nadal s'en est approché. Ses deux titres supplémentaires à Roland-Garros, en 2018 et 2019, puis sa victoire à l'US Open, l'an dernier, l'avaient placé à portée de fusil du Suisse. Ce Roland-Garros 2020 lui offrait une occasion en or. Il ne l'a pas manquée.

Malgré une préparation inédite par sa maigreur, malgré les conditions de jeu réduisant l'impact de son lift, rien de tout cela n'a compté. C'était Roland-Garros et c'est tout ce qui importait. Ce 20e Majeur, c'est un des plus beaux du Majorquin, achevé sans perdre un set et conclu par une démonstration de force face à un Novak Djokovic réduit à l'impuissance et même transformé en Egor Gerasimov pendant deux sets. Oui, vraiment, ce dimanche 11 octobre 2020 fera date.

Evolution du nombre de titres en Grand Chelem

Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic 2003 1 0 0 2004 4 0 0 2005 6 1 0 2006 9 2 0 2007 12 3 0 2008 13 5 1 2009 15 6 1 2010 16 9 1 2011 16 10 4 2012 17 11 5 2013 17 13 6 2014 17 14 7 2015 17 14 10 2016 17 14 12 2017 19 16 12 2018 20 17 14 2019 20 19 16 2020 20 20 17

