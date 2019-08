C’est un double retour qui va faire du bruit. Roger Federer et Rafael Nadal, qui avaient pris leurs distances depuis quelques années avec les coulisses de la gouvernance du circuit, font leur grand retour aux affaires. Le Suisse et l’Espagnol ont été élus membres du Conseil des joueurs, en compagnie de l’Autrichien Jürgen Melzer, remplaçant ainsi Robin Haase, Jamie Murray et Sergiy Stakhovsky, démissionnaires avant le dernier tournoi de Wimbledon, a annoncé l'ATP jeudi. Ils rejoignent ainsi le président de l’entité, Novak Djokovic, avec lequel ils ont affiché quelques profondes divergences ces derniers mois.

Le numéro 1 mondial n’est plus seul maître à bord (à supposer qu’il l’ait été un jour). Ses deux grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal vont ainsi remettre plus sérieusement le nez dans les débats profonds qui animent le circuit ATP. Le Suisse et l’Espagnol représenteront désormais les joueurs au Conseil au même titre que l’Autrichien Jürgen Melzer, le Brésilien Bruno Soares, les Américains John Isner et Sam Querrey, le Taïwanais Yen-Hsun Lu, le Canadien Vasek Pospisil, le Sud-Africain Kevin Anderson (vice-président) et donc le Serbe Novak Djokovic (président).

De la friture sur la ligne avec Djokovic ?

Ces retours spectaculaires sont la conséquence directe de la crise de gouvernance qui agite le tennis depuis quelques mois et qui a provoqué les départs spectaculaires de l’entité du Néerlandais Robin Haase, du Britannique Jamie Murray et de l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky voici un peu plus d’un mois au terme d’une réunion houleuse de plus de sept heures. Au-delà de l’opposition classique entre joueurs et directeurs de tournoi – qui comptent chacun 3 voix au Board de l’ATP, ce qui aboutit souvent à des blocages sur les sujets de discorde –, les membres du top 100 ne sont pas tous sur la même longueur d’onde.

Roger Federer et Rafael Nadal avaient ainsi fait entendre leur voix en mars dernier lors du tournoi d’Indian Wells, s’étonnant de ne pas avoir été consultés par Novak Djokovic quant au futur président de l’ATP. Le Serbe, aidé par son allié Justin Gimesltob (depuis condamné pour agression et qui a démissionné de son poste au Board de l’ATP), avait ainsi entériné par un vote du Board le départ de Chris Kermode de son poste à la fin de l’année. Une décision qui n’avait pas plu à ses deux rivaux, ainsi qu’à Stan Wawrinka notamment, fervents soutiens de l’Anglais.

L'avenir du circuit en question

Les trois monstres du circuit parviendront-ils à se mettre d’accord sur la marche à suivre ? Rien n’est moins sûr. Cette annonce intervient d’ailleurs quelques jours seulement après la tribune de Vasek Pospisil, autre membre du Conseil, dans un journal canadien, appelant à la création d’un syndicat des joueurs pour obtenir une plus grande part des bénéfices des tournois du Grand Chelem (14 % pour les joueurs et les joueuses actuellement).

Battu in extremis par son compatriote Félix Auger-Aliassime à Montréal au 1er tour, Pospisil faisait ainsi écho à une proposition faite par Novak Djokovic, lors d’une réunion à huis clos voici un an et demi à Melbourne selon le Daily Mail. Mais l’opinion du Canadien (et du Serbe) sera-t-elle majoritaire au sein du nouveau Conseil des joueurs de l’ATP ? Les prochaines semaines devraient apporter quelques éléments de réponse et promettent d’être animées en coulisses.