C’est un bégaiement de l’histoire dont il se serait bien passé. Quatre ans après avoir subi une arthroscopie du genou gauche, Roger Federer est repassé sur le billard pour subir la même intervention mais sur le droit, cette fois. Le Suisse l’a annoncé sur les réseaux sociaux jeudi, expliquant avoir ressenti une gêne depuis plusieurs semaines. Par conséquent, il ne reprendra pas la raquette en compétition avant la saison sur gazon en juin prochain. On ne le reverra pas à Roland-Garros cette année.

Ses admirateurs s’impatientaient sûrement de le voir raquette en main la semaine prochaine à Dubaï (24-29 février), ils devront finalement attendre bien plus longtemps. Roger Federer sera absent les quatre prochains mois, comme il en a fait part lui-même dans un message posté sur son compte Twitter. "Mon genou droit me gêne depuis un petit moment. J’espérais que la douleur disparaîtrait, mais après un examen et en avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé de faire une arthroscopie hier (mercredi, ndlr) en Suisse", a-t-il détaillé.

Une absence de quatre mois minimum

Selon Federer, l’intervention s’est bien passée et l’équipe médicale l’a conforté dans son choix, estimant qu’il récupérerait l’intégralité de ses moyens physiques après une bonne période de rééducation et de préparation physique. "Par conséquent, je manquerai Dubaï, Bogota (où il devait disputer une exhibition face à Alexander Zverev, ndlr), Indian Wells, Miami et Roland-Garros", a conclu l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, donnant rendez-vous à tous pour la saison sur gazon où il compte bien faire son retour.

A 38 ans, la nouvelle est évidemment un coup dur pour le Bâlois et la question de la date de sa retraite va logiquement revenir sur le tapis. Il devra en tout cas être à 100 % physiquement pour affronter un été exigeant entre Halle, Wimbledon, les Jeux Olympiques, Cincinnati et l’US Open.

Roger Federer célèbre sa victoire contre Marton Fucsovics en 8e de finale de l'Open d'Australie, le 26 janvier 2020 à Melbourne.Getty Images

Le reverra-t-on un jour sur la terre battue parisienne ? Rien n’est moins sûr désormais. L’an passé, il avait créé l’événement du côté de la Porte d’Auteuil en s’offrant même une demi-finale, quatre ans après sa dernière apparition à Roland-Garros. Si le crépuscule se rapproche pour la légende suisse, Federer a toujours su rebondir de manière spectaculaire : après six mois d’absence en 2016, il avait triomphé à l’Open d’Australie à la surprise générale début 2017. Nous ne sommes pas à l’abri d’un énième tour de magie.