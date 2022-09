Il y a douze ans, ce qui ne nous rajeunit pas, nous avions, histoire de nous amuser un peu, établi un classement à l'échelle de l'histoire des tournois du Grand Chelem. Avec un principe simple. Considérant que la "deuxième semaine" fait référence et constitue une césure dans un tournoi majeur, nous avions attribué des points à chaque joueur uniquement à partir des huitièmes de finale, selon le barème suivant :

1 point pour une défaite en huitième de finale

2 points pour une défaite en quarts de finale

4 points pour une défaite en demi-finale

6 points pour une défaite en finale

10 points pour une victoire finale

C'est après l'Open d'Australie 2010, remporté par Roger Federer, que nous avions publié ce classement pour la première fois. A l'époque, le Suisse apparaissait en tête avec 220 points, devant Jimmy Connors (208), Pete Sampras (203), Ivan Lendl (202) et Roy Emerson (201). Rafael Nadal totalisait alors 93 points. Il ne figurait même pas parmi les 25 premiers du classement. Novak Djokovic, lui, affichait 46 points au compteur. A peine de quoi flirter avec le Top 50 historique.

2010 : Roger Federer à Melbourne. Il vient de remporter son 16e titre du Grand Chelem, à 28 ans. Il est alors seul au monde face à l'histoire. Crédit: Getty Images

Classement après l'Open d'Australie 2010

1. Roger Federer - 220 points

2. Jimmy Connors - 208 points

3. Pete Sampras - 203 points

4. Ivan Lendl - 202 points

5. Roy Emerson - 201 points

6. Andre Agassi - 192 points

7. Ken Rosewall - 179 points

8. Rod Laver - 162 points

9. Bjorn Borg - 156 points

10. Bill Tilden - 152 points

26. Rafael Nadal - 93 points

54. Novak Djokovic - 46 points

Nous avions actualisé une première fois ce classement 6 ans et 24 tournois du Grand Chelem plus tard. La hiérarchie avait alors sensiblement évolué, donnant déjà toute la mesure de l'impact du "Big 3" sur l'histoire du tennis. Roger Federer était toujours intouchable et venait de dépasser la barre des 300 points en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie. Il avait alors creusé des écarts inouïs. Si l'on avait arrêté un tel classement fin 2002 après la retraite de Pete Sampras, les quatre premiers auraient tenu dans un mouchoir : 208 points pour Connors, 203 pour Sampras, 202 pour Lendl, 201 pour Emerson. Début 2016, Federer avait mis ce trio à environ une centaine de points.

Mais la révolution ne s'arrêtait pas là. Fort de son exceptionnel parcours en Grand Chelem depuis le début des années 2010, Novak Djokovic s'imposait comme le nouveau dauphin du roi. Sa dernière victoire en date à Melbourne venait de le faire passer à 212 points, soit, d'un coup, devant Lendl, Sampras et Connors. Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal occupaient d'ores et déjà trois des quatre premières places. Comme un saisissant témoignage de ce qu'étaient en train d'accomplir les trois ténors depuis une grosse décennie.

Classement après l'Open d'Australie 2016

1. Roger Federer - 302 points

2. Novak Djokovic - 212 points

3. Jimmy Connors - 208 points

4. Rafael Nadal - 204 points

5. Pete Sampras - 203 points

6. Ivan Lendl - 202 points

7. Roy Emerson - 201 points

8. Andre Agassi - 192 points

9. Ken Rosewall - 179 points

10. Rod Laver - 162 points

Nous voici désormais 6 ans et demi et 26 tournois majeurs plus tard. Une période nettement moins favorable à Roger Federer, malgré son regain de flamme sur la période 2017-2018. Pourtant, le Bâlois demeure le leader de ce classement, mais il peut plus que jamais sentir le souffle de Novak Djokovic sur sa nuque. Sur la dernière période, Federer a ajouté 57 points à son compteur, contre 133 au champion serbe, lequel n'est donc plus qu'à 14 longueurs. S'il avait pu disputer cette année l'Open d'Australie et l'US Open, peut-être le Djoker aurait-il même déjà dépassé Federer qui, lui, verra donc son compteur bloqué pour l'éternité après l'annonce de sa retraite ce jeudi.

Novak Djokovic, vainqueur des quatre dernières éditions de Wimbledon. Crédit: Getty Images

Le "Big 3" truste désormais l'intégralité du podium et écrase la concurrence à l'échelle de l'histoire. En prenant 25 points en 2022, Rafael Nadal a lui aussi considérablement réduit l'écart avec Feder et même Djokovic. Le trio de tête se tient en 24 points. Si Roger Federer est encore devant, c'est en grande partie parce que, des trois, il est le plus âgé. Mais si Djokovic et Nadal prolongent leurs carrières ne serait-ce que deux ou trois ans, il est probable que ce duo surpasse l'icône helvétique, leader de ce classement depuis sa finale à l'US Open en 2009 contre Juan Martin Del Potro il y a treize ans.

Rafael Nadal, détenteur du record de titres en Grand Chelem (22), contre 21 et 20 pour Djokovic et Federer, est encore devancé par les deux autres monstres du tennis moderne, à cause notamment en raison d'une régularité moindre et d'une carrière saupoudrée par des blessures beaucoup plus récurrentes que ses deux rivaux.

Enfin, notons qu'Andy Murray s'est hissé depuis l'Open d'Australie à la 15e place. Un symbole de l'exceptionnelle constance du Britannique dans les grands tournois : dans notre Top 20, il est le seul à compter moins de six titres du Grand Chelem. Lui n'en a gagné "que" trois. Mais il est apparu trente-huit fois en seconde semaine, dont huit finales en plus de ses trois couronnes. Le plus terrible ? Murray n'a plus atteint les huitièmes de finale depuis plus de cinq ans (Wimbledon 2017), après le début de ses déboires sur le plan physique. Sans cela, il aurait pu aller chercher tout le monde jusqu'à Jimmy Connors. Le "Big 3" serait alors "Big 4"de notre classement.

Andy Murray Crédit: Getty Images

Classement après l'US Open 2022

1. Roger Federer - 359 points

2. Novak Djokovic - 345 points

3. Rafael Nadal - 325 points

4. Jimmy Connors - 208 points

5. Pete Sampras - 203 points

6. Ivan Lendl - 202 points

7. Roy Emerson - 201 points

8. Andre Agassi - 192 points

9. Ken Rosewall - 179 points

10. Rod Laver - 162 points

11. Björn Borg - 156 points

12. Bill Tilden - 152 points

13. John McEnroe - 149 points

14. John Newcombe - 144 points

15. Andy Murray - 144 points

16. Stefan Edberg - 143 points

17. Jack Crawford - 137 points

18. Boris Becker - 134 points

19. Mats Wilander - 124 points

20. Henri Cochet - 117 points

Il ne s'agit évidemment pas à travers ce classement de déterminer une hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire, mais plus de dégager des tendances fortes. Les limites d'un tel classement tiennent évidemment aux aléas du tennis lui-même au fil des décennies.

De la même manière que le nombre de titres en Grand Chelem constitue un élément comparatif insatisfaisant pour les grands champions qui ont effectué la totalité ou l'essentiel de leur carrière avant l'avènement de l'ère Open. Parce qu'ils passaient (presque) tous professionnels, les grands joueurs qui ont sévi avant 1968 ont un déficit en matière de grands tournois. Combien de titres aurait par exemple Rod Laver s'il n'avait pas zappé 21 majeurs consécutifs de 1963 à 1968 ?

Rod Laver et Ken Rosewall. Crédit: Getty Images

Et que dire de Ken Rosewall ? Il est passé pro à 22 ans. Quand il a rejoué un Grand Chelem, en 1968, il en avait bientôt 34. Jetez un œil au palmarès de Federer, de Djokovic, de Connors ou de Sampras, et ôtez-leur tous leurs titres majeurs gagnés entre 22 et 34 ans. Que reste-t-il ? Rien, ou pas grand-chose dans le meilleur des cas. Rosewall a gagné 8 fois le "French Pro" (disputé chaque année sur terre battue à Paris, et qui était l'équivalent de Roland-Garros pour les professionnels) entre 1958 et 1966, battant notamment Laver à quatre reprises en finale.

L'Australien a également gagné 5 fois le Wembley Pro et deux fois l'US Pro. Soit un total de 15 titres dans ce que l'on pouvait considérer comme le "Grand Chelem professionnel". Si Rosewall ne compte donc "que" 8 titres officiels du Grand Chelem, il aurait probablement avoisiné le record de Federer. A minima. Malgré ces longues parenthèses, Rosewall et Laver figurent aux 9e et 10e places de notre classement. C'est dire... Mais quoi qu'il arrive, et sans la moindre surprise, Federer, Djokovic et Nadal sont en train de laisser une empreinte exceptionnelle et tout à fait originale.

Djokovic, Federer, Nadal Crédit: Eurosport

