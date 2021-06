Ce premier quart de finale dames a-t-il donné le ton dans l'intensité et dans le suspense ? C'est à espérer, tant Tamara Zidansek et Paula Badosa ont livré un combat épique ce mardi sur le court Philippe-Chatrier. Au bout d'un duel et de 2h26 de jeu, c'est la Slovène qui s'est imposée (7-5, 4-6, 8-6) pour rallier les demi-finales, et s'inviter pour la première fois de sa jeune carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.

Des hauts et des bas de chaque côté

WTA Madrid Un choc Barty - Sabalenka en finale 06/05/2021 À 14:15

Peut-être débordées par l'enjeu, les joueuses ont longtemps montré qu'il s'agissait pour toutes les deux d'un premier quart de finale en Majeur. Alternant les coups exceptionnels et les manques criants de lucidité, Paula Badosa a laissé filer la première manche 7-5, puis s'est retrouvée dos au mur dans le deuxième set, en étant breakée d'entrée et menée 4-2. C'est alors que l'Espagnole a changé radicalement de visage, probablement aussi grâce à un coup de moins bien de son adversaire. Six jeux d'affilée pour la 35e joueuse mondiale, et le match s'en est trouvé complètement relancé.

"Sans ses têtes de série n°1 et 2 à Paris, le tennis féminin se cherche toujours bel et bien"

Dans un match où garder sa mise en jeu a longtemps donné l'impression d'un break, Zidansek a vite recollé à 2-2 dans l'ultime manche, et a été la plus solide sur les moments chauds. La 85e joueuse mondiale a notamment sauvé des balles de break à 6-6, non sans un peu de réussite par moments, mais a su d'un énième coup gagnant en coup droit conclure la rencontre, sur sa deuxième balle de match. La Slovène de 23 ans se qualifie donc pour la première fois en demie à Roland, où elle affrontera jeudi Rybakina ou Pavlyuchenkova, pour continuer son joli parcours et s'offrir une finale qui serait historique.

Swiatek file-t-elle tout droit vers le doublé ? Le débat du jour

WTA Charleston, SC Kudermetova met fin au parcours de Badosa pour rejoindre Kovinic en finale 11/04/2021 À 08:43