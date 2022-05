C'est le genre de sortie que redoute tout joueur de tennis. Jannik Sinner a vu lundi son tournoi de Roland-Garros s'achever d'une bien triste manière : à cause d'une blessure au genou gauche, l'Italien a dû abandonner au début du troisième set du huitième de finale qui l'opposait à Andrey Rublev, tête de série 7, sur le court Suzanne-Lenglen. Pourtant bien parti dans ce match, le jeune Italien a finalement renoncé après un peu moins d'une heure et demie de jeu (1h23 exactement), sur le score de 1-6, 6-4, 2-0 ab. En quart, Rublev retrouvera le vainqueur du match entre Daniil Medvedev et Marin Cilic.

Il se savait vraisemblablement en sursis. Touché au genou gauche lors de son 3e tour face à Mackenzie McDonald, Jannik Sinner a toutefois tenté sa chance ce lundi, entrant sur le court avec un bandage sur l'articulation touchée. Vu la qualité de son premier set, on pouvait même espérer que ce ne soit qu'une simple précaution. Bien dans son tennis, d'une efficacité redoutable sur ses occasions à la relance (deux balles de break converties sur deux), il a rapidement viré en tête.

Mais dès le début de la deuxième manche, l'Italien s'est mis à grimacer et à afficher des carences dans ses déplacements. S'il a résisté jusqu'à 5-4 contre lui, il a finalement cédé son service et le set par la même occasion (1-6, 6-4). Abattu, Sinner a tenté d'insister en début de troisième acte, en vain. Après avoir concédé un nouveau break et un quatrième jeu consécutif, il s'est rendu à l'évidence : il ne pouvait plus continuer dans ses conditions. Rublev en profite pour atteindre son deuxième quart de finale à Roland-Garros après l'édition 2020.

