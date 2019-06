Ashleigh Barty tient son rang et sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros. Tête de série n°8 et propulsée favorite du tournoi après l'hécatombe des têtes de série dans le tableau féminin, elle a remporté une demi-finale au scénario rocambolesque face à la jeune Américaine de 17 ans Amanda Anisimova. Menant 5-0 au bout de 12 minutes dans le premier set, l'Australienne s'est finalement imposée en 3 sets et 1h53' de jeu (6-7, 6-3, 6-3).

L'Amérique lui va bien. Après Jessica Pegula au 1er tour, Danielle Collins au 2e, Sofia Kenin en huitièmes, et Madison Keys en quarts, Ashleigh Barty, 23 ans, a accroché une cinquième américaine à son tableau de chasse en s'imposant face à la talentueuse et prometteuse Amanda Anisimova, seulement 17 ans.

Vidéo - 5-0 en 12 minutes, puis malmenée, Barty a finalement dompté Anisimova 02:58

17 points consécutifs pour Anisimova

Tout avait bien commencé pour Ashleigh Barty dans cette demi-finale. Dans des conditions de jeu difficiles avec du vent et une terre battue lourde, l'Aussie semblait voler au-dessus du court. Percutante, précise et rapide dans ses déplacements, elle infligeait un 5-0 dévastateur à sa jeune adversaire en seulement douze minutes. Et puis, la machine s'est enrayée. Amanda Anisimova a sauvé deux balles de set sur son service pour ouvrir son compteur et est sortie de sa torpeur pour enchaîner six jeux de suite et remporter la manche au tie break (7-6).

Encore pire, Barty a concédé 17 points consécutifs à partir de 4-2 dans le tie break en sa faveur pour voir l'Américaine mener 7-6, 3-0. Mais, la quart de finaliste de l'Open d'Australie s'est révoltée et a, à son tour, remporté six jeux consécutifs pour égaliser à une manche à une (6-7, 6-3). Breakée en début de troisième set, elle ne s'est pas désunie et s'est appuyée sur sa première balle et son coup droit pour revenir dans la partie. Les nerfs d'Anisimova ont commencé à lâcher et Barty a pu enfoncer le clou pour s'imposer en trois manches et espérer remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Ce sera contre la jeune tchèque de 19 ans Marketa Vondrousova, tombeuse de Johanna Konta dans l'autre demie.